石木欽案爆出司法官與富商翁茂鍾不當接觸，司法院1月18日公布調查報告，前最高行政法院院長林奇福等7名法官，違失行為情節重大，將向人審會提案，由人審會決議是否送監察院；林奇福、顏南全、蘇義洲、吳雄銘等4名法官或前法官，分別為翁茂鍾及其公司所涉訴訟案件的承審法官，且與翁茂鍾有不當往來，違失行為情節重大，並有移付司法懲戒的必要。至於是否逾越司法懲戒權行使期間，踐行法定程序後，將由職務法庭認定，另外，法官或前法官曾平杉、陳義仲、林金村雖然不是翁案的承審法官，但與翁茂鍾不當往來次數眾多，違失行為情節重大，也有移付司法懲戒的必要。

但是，洪佳濱、謝家鶴、花滿堂、黃崑宗、胡景彬、尤豐彥、蔡清遊、劉介民、陳金圍、洪昌宏、朱中和、鄭小康及陳世淙等13人，均非翁案的承審法官，雖然與翁茂鍾有不當往來，無司法懲處的必要，有行政懲處的必要但超過行政懲處的行使期間。

法務部1月18日也公布佳和實業董事長翁茂鍾不當宴請檢調人員的行政調查結果，關於涉及此案的檢調人員，除已曝光的前台南地檢署檢察長方萬富、前宜蘭地檢署檢察長王崇儀、檢察官曲鴻煜、羅榮乾，以及時任台北市調查處機動組主任秦台生等人之外，另有前高檢署檢察長陳守煌及台北地檢署檢察長周章欽等多人，合計檢察界共11人，調查局共9人，合計20人，震驚各界。

媒體更指出，2019年石木欽替富商翁茂鍾解答法律問題，並買股大賺逾千萬，全案移送監察院調查後，傳出有監委從中護航，本刊追查發現，當時監委方萬富曾在擔任台南地檢署檢察長時受理過翁的案件，翁在官司得勝後，方萬富就買了翁的公司股票。當筆者見到方萬富也是其中一員時，錯愕不已，方萬富曾任前司法官訓練所組長，職司法官養成教育，在醬缸文化中沈浮，淪為共犯結構，司法院在任用上是不是出了問題？

法官只想升官發財 司法難以獨立

前台大教授陳志龍在司法節前夕表示，需有前瞻的司法人，勇於拯救冤錯假案，司法改革才會成功。並指出，當前司法官存在3種人，第一種是別有居心、只為自己利益做出「反人權」、「反法治」的墮落司法人；第二種是跟隨判決前例、跟隨上級所定的標準，墨守成規的保守司法人；還有一種是認清自己是在做前瞻性，有益於法治正面能量的前瞻司法人。廢除司法系統行政機關，可免人事紛擾；劣幣趨逐良幣之說，時有所聞，基隆法院法官陳志祥是位零負評的優秀法官，日、夜及週六、日加班，大年初一及除夕亦在加班，卻連著三年考績丙等，曾是公務員的我覺得不可思議，就我所知考績丙等是請假過多才有的現象，司法院是在排除異己嗎？去年7月，他斷然離開職場，當起律師，法界痛失一位為民解憂的良官。

陳志龍曾說，法官不認真辦案，只想著鈔票及升官，隨便辦案，表面上沒害人，卻等同歩入犯罪人行列，台灣司法不獨立，根本就是承襲大清、大清「刑部大臣」的思惟，離開人民、民主，超級遙遠。而本案更扯，這起案件攸關司法院認定在「銀行員之死事件」。法官為了升官居然干冒不韙，推其原因，刑法第124條枉法裁判罪受罰者，只有前法官羅紀雄一人，應屬空前絕後，他是因貪污收賄，才會因枉法裁判鋃鐺入獄，窮其原因在枉法裁判罪是公訴罪，一般平民百姓無法提起公訴，對於法官誤判，只能徒呼負負。