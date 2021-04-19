NATPA「廖述宗教授紀念獎」委員會召集人黃界清公佈第7屆「NATPA廖述宗教授紀念獎」兩位得獎者名單：「長期貢獻奬」得獎人曾道雄教授（左1）、「青年貢獻奨」得獎人罷韓四君子（左2起共4位）。圖／擷自國家文藝獎網站、WE care高雄臉書，民報合成

NATPA「廖述宗教授紀念獎」委員會召集人黃界清公佈第7屆「NATPA廖述宗教授紀念獎」兩位得獎者名單：「長期貢獻奬」得獎人曾道雄教授、「青年貢獻奨」得獎人罷韓四君子。

曾道雄教授長期耕耘並對台灣有卓越貢獻，素有「台灣聲樂之父」與「台灣歌劇教父」之美名，從事編劇、作曲、演出、講學、獻音樂教育四十餘年，培訓無數音樂人才。他秉持對鄉土的熱愛與自由民主的堅持，從不向威權服膺歌頌，透過音樂與教育，帶領無數台灣年輕人從音樂中領略展現對土地、對自由的鍾愛。更以豐厚的音樂素養與台灣人廣闊好義的胸懷，活躍於國際樂壇，積極從事公益活動，讓世界看見台灣。

罷韓四君子具有濳力，且為臺灣做出重大貢獻。2019年11月，WeCare高雄發起人尹立老師 ，結合時任台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、前高雄氣爆自救會會長陳冠榮醫師、加上公民割草行動發言人李佾潔醫師組成「罷韓四君子」，並宣揚罷韓理念和行動，激勵台灣人追求社會公義和致力於台灣永續發展。「罷韓」案創下地方自治史上直轄市長罷免先例，寫下相當成功且具有歷史意義的公民罷免運動。

因為武漢肺肺炎，北美洲台灣人教授協會今年2021年7月的年會，已經決定由線上Online舉行，今年的獎金於7月前轉交給兩位（兩組）得獎者，明年2022年7月年會時，再正式邀請兩位（兩組）得獎者來參加頒獎典禮並發表演講。

2020年11月初，北美洲台灣人教授協會（NATPA）公布了第7屆「廖述宗教授紀念獎」公告。隨後，紀念奬委員會持續收到許多海內外優秀台灣人的推薦名單及推薦信函。

根據「NATPA 廖述宗教授紀念獎」的宗旨與資格，此獎項的主要精神在於肯定「長期耕耘，並對台灣有卓越貢獻」，或「有潛力為台灣做出重大貢獻」的海內外台灣人。委員會經過二個月的評審與討論，於眾多優秀人才中選出了兩位（兩組）得獎者名單，NATPA 理事會也已贊成結果。