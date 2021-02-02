美國總統拜登2月1日呼籲國際社會齊心協力，向緬甸軍方發出一個聲音，要求他們立即放棄他們奪取的權力，釋放他們拘留的活動人士和官員，取消所有電信限制，避免對平民實施暴力。圖／擷自白宮臉書影片

美國總統拜登星期一（2月1日）就緬甸危機局勢發表聲明。拜登表示，緬甸軍方奪取政權，拘留翁山蘇姬和其他文職官員，並且宣布全國緊急狀態的行為，是對緬甸的民主和法治過渡的直接攻擊。

拜登說：「在民主政體中，武力絕不應試圖推翻人民的意願，也不應企圖抹殺可信的選舉結果。近十年來，緬甸人民一直在穩步地致力於建立選舉、平民治理和政權的和平移交。這一進展應當受到尊重。」

拜登呼籲國際社會齊心協力，向緬甸軍方發出一個聲音，要求他們立即放棄他們奪取的權力，釋放他們拘留的活動人士和官員，取消所有電信限制，避免對平民實施暴力。

拜登還說：「美國注意到在這個困難時刻與緬甸人民站在一起的人們。我們將同我們在整個區域和全世界的伙伴一起，支持恢復民主和法治，並追究那些推翻緬甸民主過渡的那些人的責任。」

拜登的聲明指出，過去十年來，美國基於緬甸民主的進展，取消了對緬甸的製裁。面對當前這一局勢的逆轉，美國必須立即審查相關的製裁法律和權限，並且採取適當的行動。

拜登說：「無論民主在世界何方遭受攻擊，美國都將堅定地支持民主。」

白宮發言人莎琪星期一在記者會上表示，美國已經就緬甸危機與該地區和世界各地的盟國和合作夥伴進行了多層面的密集磋商。

與此同時，路透社的報導說，拜登政府目前面臨壓力，要求美國採取迅速和強有力的行動，來應對緬甸軍方的奪權危機；如何應對緬甸這場危機，將是拜登能否聯合盟友應對中國新亞洲政策的第一項重大考驗。