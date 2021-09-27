在21世紀的今日，面臨美、中兩強相爭的重大時刻。不管是美國，或是前幾年崛起的中國，都在大唱「大國夢」！當然，夢所傳遞的，除了政治勢力、世界霸權地位，還有更重要的文化實力與國家價值。為何「文化力」扮演著如此關鍵的要素呢？原因在於：「文化力的累積是由長時間的思想演進、歷史交會、人文發展下蛻變而成！不同價值的取向，決定不同的生活及未來...」

例如：標舉美國夢與中國夢大旗的美國和中國，同樣的「大國夢」，可是有著完全迥異的呈現模式。近期以一帶一路，開始不斷地在海外大撒幣的中國政府，企圖透過「大外宣」滲透他國。藉由「孔子學校」、「文化交流」等方式，實則破壞民主、自由國家的社會秩序，並竊取重要的國防科技機密，作為欲取代美國成為新世界霸主的野心，不言可喻……反之，美國夢則是堅持著自由、民主的價值！

回到台灣，台灣也該有屬於自己的「台灣夢」！可惜，在長時間的殖民體制下，台灣人彷彿被抹去了記憶一般，與土地深深脫節。曾幾何時，「台灣夢」離我們何其遙遠。或許，「失根的人」是台灣島民內心最大的恐懼來源。不知道過去發生了什麼，如何認真活在當下，並展望未來呢？慶幸，在這個讓人迷惘的時代裡，魏德聖導演（魏導），正拚了命，為「台灣夢」翻土、播種，壯闊台灣！

每次接受訪談，魏導總會提到一句話：「你要為台灣留下些什麼？」每當聽到這句話，我總會感受到，魏導不只在對自己提問，也在對台灣的每一個人提問。身處在現世的我們，除了在工作、生活與家庭的流中掙扎，也不斷地在尋找「活著的意義」。在魏導的電影中，可以不斷感受到這段追尋的旅程。自2008年的《海角七號》，用阿嘉與友子奶奶的故事，喚醒了台、日間情牽六十年的動人回憶...

魏導，不只是個「說故事」的人。他本身，就是一部「勵志故事」！尤其，對於一位非電影本科的電機科畢業學生，因為在軍中認識一個終日談論電影的朋友，彷彿啟發了魏德聖的導演之旅。一路從電視節目助理，開始步入影像世界，為何魏導會如此堅持他的「電影夢」呢？我想，是來自於漫畫和歷史的洗禮，魏德聖的視野中有著滿滿又豐富的「台灣瑰寶」，這正是魏導「台灣夢」的起源...

2003年，魏導的《賽德克·巴萊》五分鐘試拍片，率先攫住了眾人的目光。然而，因為魏德聖總是期盼將作品拍到最好、最棒，並呈現腦海中最真實的台灣樣貌。因此，預算上往往都是「天文數字」。這對贊助商們眼中，完全陌生的魏德聖來說，是非常巨大且艱困的任務。在幾番掙扎之後，魏德聖決定以大眾口味的小品，2008年的《海角七號》作為起手式，竟成為台灣史上最賣座的電影！

乘著《海角七號》的旋風扶搖直上，魏導開始大膽築夢，《賽德克·巴萊》講述了賽德克族面對日本殖民者的壓迫時，大聲地喊出：「若是你的文明是叫我們卑躬屈膝；那我們就要野蠻到底...」其透露著兩種文明在撞擊下的悲壯火花，與賽德克族對於祖靈的永世追求，盼能跨過彩虹橋，成為真正的自由人。因此，在看《賽德克·巴萊》時，恍若進到了台灣的「史詩」中，在「悲劇」裡尋求救贖！

緊接著，2014年的《KANO》，是魏德聖監製的棒球電影。更將「台灣夢」推進到國人所熟悉的棒球歷史，以1930年的嘉南大圳竣工為背景，帶著觀眾穿越時空，進到了台灣過往的豐茂與輝煌中... 在拍攝《KANO》時，魏導指出：「我們在找未來。然而，不要老是再從未來找未來，能不能讓我們從過去找未來！」從過去找未來，似乎讓「失根的人」重新又燃起了勇氣，找到了依恃，持續前進！

魏德聖的台灣夢：「你要為台灣留下些什麼？」魏導正用他的行動，做出了最好的回應！「文化力」正是先祖交給台灣人最棒的禮物與傳承。而魏德聖導演，不只順著自己的夢想前進，更肩負起「台灣夢」的使命。《台灣三部曲》：豐盛之城，此刻正如火如荼地籌備拍攝中。那是台灣發展最早的起點—台南的故事，串起17世紀大航海世界中，國際交會的焦點－台灣，我的家鄉。