中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）日宣布防疫社交距離，在非特定人公共空間，室外至少保持1公尺，室內至少1.5公尺。圖／林冠妙

針對公共空間的「社交距離」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）日宣布基本原則，在非特定人公共空間，在室外至少保持1公尺，室內至少1.5公尺，如果有些特別區域無法維持這樣的距離，就請一定要戴口罩。

陳時中表示，今天公布的是距離的原則，較詳細的指引內容，將在下午的指揮中心會議討論，確定後會在明天宣布。

清明連假將至，聚餐時桌與桌的安全距離如何規範，陳時中說，在室內的話就是要1.5公尺，在室外野餐是1公尺，若沒辦法保持這樣的距離，吃飯沒有辦法戴口罩，就可以用隔屏來隔開。

為避免群聚感染，指揮中心日前宣布，室內100人以上、室外500人以上公眾集會活動建議停辦，公眾集會指引是否會下修？

陳時中說，目前維持持室外500人、室內100人，但會再往下修。

陳時中提醒，清明節大家出外去旅遊，也要注意社交距離，在公共運輸方面，如高鐵及火車站等，很難保持超過1公尺以上的距離，建議要戴口罩。

關於稽查人力調配，陳時中指出，現在都是軟性建議，希望大家能自律配合，這段時間執行下來，在國民高水準情況下，都配合的滿好的，如集會場合規定下，很多夜店都停止營業了，大家有口罩再配合距離自律規範，若有特定情況發生，就採用剛性方法，相對應的處分規定就會出爐。