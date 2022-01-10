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每日國際焦點

加拿大外長趙美蘭表示正研擬新戰略面對越來越具威脅的中國

斯里蘭卡總統Gotabaya Rajapaksa要求中國協助債務重整。斯國面臨債務違約危機。中國為斯國第四大債權國，過去10年來借款50億美元於一帶一路基礎建設

俄羅斯北德文斯克造船廠2021年交貨3艘潛艇予海軍，2艘下水，2艘起建，產能來到後蘇聯時代以來新高

沙烏地阿拉伯愛國者飛彈數月內就會用光彈藥，請求區域盟邦協助提供彈藥，美國支持

日本

Panasonic響應一周工作4天

南韓

2021年泡菜出口1.6億美元創新高，首度創下貿易順差1920萬美元

中國

天津淪陷確診Omicron，全城篩檢

印度

Omicron大為擴散，多個邦將強管制措施

紐西蘭

瓦納卡灌叢野火延燒180~200公頃，有可能造成居民撤離

菲律賓

下令馬尼拉附近增加準備病床等醫療資源以因應疫情激增

馬來西亞

前總理馬哈迪手術順利

越南

寮國總理潘坎·維帕萬訪越，8日寮國國防部長會見越南前國防部長吳春歷談兩國國防合作

哈薩克

政府表示狀況已經穩定，俄國主導聯軍將防衛戰略設施

孟加拉

羅興亞收容營區大火燒毀數百戶

斯里蘭卡

總統Gotabaya Rajapaksa要求中國協助債務重整。斯國面臨債務違約危機。中國為斯國第四大債權國，過去10年來借款50億美元於一帶一路基礎建設

歐盟

前法國財政部長、歐盟內部市場委員Thierry Breton表示歐盟至2050年需要投資500億歐元維護既有核電廠，以及5000億歐元於新核電廠

英國

教育部長表示縮短確診隔離時間從7天到5天有助於緩解勞力短缺

法國

將主辦2022年橄欖球世界盃

俄羅斯

北德文斯克造船廠2021年交貨3艘潛艇予海軍，2艘下水，2艘起建，產能來到後蘇聯時代以來新高

義大利

西西里島南部雷阿爾蒙特海岸知名景點土耳其階梯遭噴紅色粉末破壞

奧地利

前總理Sebastian Kurz就任歐洲寬容與和解理事會共同主席

荷蘭

新任財政部長確診，無法出席就任儀式

塞浦路斯

外長Nikos Christodoulides因在執政黨內爭取總統提名而辭職

美國

Omicron使美國染疫住院大增來到12.3萬人

加拿大

外長趙美蘭表示正研擬新戰略面對越來越具威脅的中國

墨西哥

染疫死亡破30萬。莫德納捐贈270萬劑疫苗

巴西

大雨導致法國瓦盧瑞克鋼廠所擁有的鐵礦尾礦溢堤，淹沒BR-40高速公路

阿根廷

要求英國政府提供1982年福島戰爭使用核武的全貌

智利

各地抗爭反對鋰礦招標

以色列

允許打過疫苗者自行篩檢後，導致篩檢試劑嚴重短缺價格高漲引發民怨，總理宣布幼稚園小學學童每人都將分發3組免費試劑，並與醫藥通路協售價

土耳其

俄羅斯天然氣工業與土國國營能源公司Botas簽下4年供氣合約

埃及

巴勒斯坦總統阿拔斯9日抵埃及會見總統賽西

沙烏地阿拉伯

愛國者飛彈數月內就會用光彈藥，請求區域盟邦協助提供彈藥，美國支持

阿拉伯聯合大公國

央行預期2022年經濟成長4.2%

伊拉克

新國會無法選出議長，為組閣的第一步驟

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