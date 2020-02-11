台灣對中國市場的出口依賴度高達40％，超過2003年的34％，且台灣對外投資有七至八成集中在中國，也遠高於2003年的四成，由於台灣對中國的經貿依賴度更高，「武漢肺炎」疫情當然會對台灣經濟造成更大的衝擊。圖／陳惠卿

去年（2019）12月中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，根據中國網站對確診病例的統計（很可能低估），迄今（2月10日）中國境內已達40,197例，死亡908例；全球共40,650例，死亡910例。為了防止疫情擴散，中國各大城市陸續封城，中國首都北京今天也封城，最大都市上海亦跟進。據報導，迄今中國已有逾80座城市採取封閉式管理（即封城），包括四大直轄市（北京、天津、上海、重慶）。中國政府原決定延長春節假期，到2月10日才復工。但今天預定復工日，卻有非常多的企業基於疫情惡化的威脅而宣布延後復工。此次「武漢肺炎」災情之嚴重將遠勝於17年前的SARS（嚴重急性呼吸道症候群），對經濟之衝擊也將更勝於SARS。

根據美國國家衛生研究院（NIH）的研究，2002年11月到2003年7月間的SARS疫情，在37國造成8,098人罹病（含中國5,327人、香港1,755人）、774人死亡，全球平均死亡率達9.56%，全球經濟損失達400億美元（約當新台幣1.2兆元），中國及香港的經濟所受打擊尤其沉重。實際資料顯示，中國國內生產毛額（GDP）季增率由2003年第一季的12%以上，大幅回落到第二季的3.5%，年增率由11.1％回落2個百分點到9.1%。主要受到影響的產業包括：觀光旅遊、交通運輸、旅館飯店和餐飲等相關服務業。

此次「武漢肺炎」疫情，在短短一個多月期間（尚未達高峰期）就造成全球共4萬650例，已是SARS疫情全期間的5倍。而且在中國各大城市都採取封閉式管理，中國政府又下令企業延後復工等前所未見的措施。因此，「武漢肺炎」造成的災情當然會遠勝於SARS。

在「武漢肺炎」疫情對經濟之衝擊方面，首當其衝的產業雖然同樣是觀光旅遊、交通運輸、旅館飯店和餐飲等相關服務業，但此次疫情對全經濟的影響則更勝SARS，因為過去17年來中國經濟結構的改變，現在直接受影響的這些服務業占全經濟比重更大，例如觀光業占中國GDP約5%，相較於2003年僅占2%。這些來自需求面的衝擊，透過產業關聯效果所產生的乘數效果對全經濟的影響將更大。再加上企業被迫延後開工生產，直接對製造業造成衝擊，導致供給面產業供應鏈的斷鏈效應，故其對全經濟的衝擊當然會更勝SARS。

當中國經濟受到更嚴重的衝擊，連帶也將對全球經濟成長造成打擊，因為目前中國已經成為全球第二大經濟體，其經濟規模遠超越2003年。2019年中國的GDP約占全球經濟的16%，而在SARS爆發時則僅占8.7%。

至於「武漢肺炎」疫情對台灣經濟之衝擊，恐怕同樣會更勝於SARS。由於台灣與中國的經貿交流過密，台灣對中國的經貿依賴度過高，在SARS疫情期間，台灣經濟也因而大受衝擊。根據台灣經濟研究院利用投入產出模型的研究，SARS疫情對台灣經濟成長率的衝擊平均約0.9個百分點。當年筆者曾經以「中國風險不可測 雞蛋勿再放同籃—從SARS看台灣的經濟安全」一文（見Taiwan News 總合周刊，第81期，2003年5月15日，第89頁），提醒執政當局，務必要好好地檢討「積極開放」的兩岸經貿政策，並以「全球化」策略來化解經濟「中國化」的危機。然而，當年的扁政府卻置若罔聞，到2008年馬政府更對中國採取「全面開放」的政策。

如今台灣對中國市場（含香港）的出口依賴度高達40％，超過2003年的34％，而且台灣的對外投資有七至八成集中在中國，也遠高於2003年的四成。由於台灣對中國的經貿依賴度更高，「武漢肺炎」疫情當然會對台灣經濟造成更大的衝擊。不過，自2018年3月美中貿易戰（含科技戰）以來，逼使不少台、外商撤出中國，回流或投資台灣，可能使台灣經濟受到的衝擊減輕些，算是不幸中的大幸。但願這次「武漢肺炎」能驚醒執政當局與台商，是台灣經濟脫離依賴中國、轉危為安的契機！