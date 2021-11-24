「清華海峽研究院」事件，是一記警鐘，國人應心存警惕。中國滲透挖角。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

本月18日《中國時報》發表「中天撤照周年，權力女皇肆虐」社論，對蔡政府和蔡本人多所抨擊。不同理念媒體批評政府以及領導人，雖是民主社會常態，但社論後段所指控「對北京清華大學校友會在台單位的抹紅、構陷、喊打喊殺」，是「踐踏兩岸學術交流可恥作為」這段話，卻不免令人興起一連串疑問而暗暗搖頭。

今天的中國清大，是否仍一如當年北大時代，是純正學術機構？今天的北京清大校友會，又是否一如正常民主國家，是單純前期校友聯誼社團？今天的清大和校友會，又是否在學術研究或校友聯誼之外，也負有或許更重要的「任務」？

台灣不少大專院校，包括社論所舉清大，似獨獨對於和中國「學術交流」特有興趣。然則何以未見和民主國家相同社團交流到如此頻繁熱絡？又是否知道對方和你熱情交流，心內是打的什麼算盤，終極目的又是何在？

上述一連串疑問，讓我想起幼時嗜讀的神祕小說《封神演義》，第四回「恩州驛狐狸死妲己」所述，妖精吸去少女魂魄故事。以之譬喻今天清大以及所謂校友會是何等性質，應是貼切之至。

故事是冀州侯蘇護送女兒妲己晉京，獻給紂王為妃，途經恩州夜宿驛館，不意深夜千年狐狸出現，將小姐吸去魂魄害死，自己則「借體成形」，或以現代語言形容是「借殼上市」而寄身其內，自此蘇小姐已只是妲己其名而妖精其實，一切邪惡行徑也皆是假小姐之名作為掩護。

對岸統治集團1949年奪得政權後，即對全國民間社團徹底黨化管控，今天即連外資工廠也須設立黨組織。如此則中國清大和北京清大校友為何不能例外，何能不一如蘇小姐妲己成妖精化身，又何須如社論所指控，要由蔡政府抹紅？

台灣頗流行所謂「學術歸學術」、「宗教歸宗教」、「經濟歸經濟」而「政治歸政治」等高論。慣以這類論調自我辯白，乃至倒過來指責別人妨害自由人權之輩，若非過於天真，恐即是佯作不知，以似是而非論據掩飾未必很先明動機。

本文前引社論所做抹紅構陷指控，起因大致是所稱由「北京清華」校友會和「台北清華」校友會，兩岸兩單位組成的「清華海峽研究院」，透過由台方校友所組，設於清大新竹校園的「自強工業基金會」，轉租辦公室給予自家（即該研究院），自茲研究院即在清大校內設有據點運作。

但這一「清華海峽研究院」的緣起，背後明顯有中國官方身影，也因而掀起一場風波。

依據清大前校長陳力俊所說，該海研會的構想，是發自中國廈門，而他也是2012年在該市聽到這一想法。然後他次年率團專訪廈門，即在當地校友會安排下，造訪各有關單位作具體討論云云。

社團組織是黨的下屬單位

就此而論，海研會之成立，明顯是由中國官方主導推動，陳前校長則是熱烈響應配合。

但其後因礙於台灣法令，只能改以「清大北京」和「清大台北」兩校友會具名成立海研會，再以前述基金會名義轉租辦公室供其使用。至此，中國官方手臂已明顯伸進清大校園，因而引起蔡政府警覺注意，而採取幾樁亡羊補牢式因應措施，也因而招致不同色彩陣營高舉學術自由，大學自治等大旗痛加撻伐，本文前引中時社論即很具代表性。

以上所述，即大致是該海研院事件來龍去脈，其中所牽涉各種層面以及詳細內容，各媒體多有詳細報導，本文也不擬一一引述談論。

本文主旨，仍是要點破（仍需要點破，也很可歎）今天的中國，不獨北京清華或清大校友會，任何「非官方」社團組織都早已僅止是蘇小姐其名而已，實際均是黨的直屬單位，一應活動也無不是執行黨的任務。國人若是對此缺乏警覺，必將付出一定代價。

美國名將麥克阿瑟談論他的用兵之道，曾引用一句應是棒球用語，「把球打到他們無人之處」，亦即攻擊敵方亦想不到而疏於防守之處。國人面對中國處心積慮無所不至滲透軟化，應該時時想到這一名句。

無可諱言的是，台灣的學術團體、宗教宮廟團體、原住民團體、偏遠地區中小學校等等領域，政治警覺都較薄弱，不容易辨識出蘇小姐不是蘇小姐，而往往在沉醉於風風光光種種「交流」之餘，被政治「三七仔」引上邪路而被吸去魂魄。

「清華海峽研究院」事件，即是一記警鐘。國人若不心存警惕，或恐不須武統即被統矣。



作者指出，今天的中國，不獨北京清華或清大校友會，任何「非官方」社團組織都早已僅止是蘇小姐其名而已，實際均是黨的直屬單位，國人務必提高警覺。示意圖／擷自台灣清華大學（上）及北京清華大學（下）網站，民報合成