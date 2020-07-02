作者表示：近年來很多網紅醫師在電視、網路上呼籲病人家屬要尊重專業。同樣的，我也希望醫生跟病人可以互相尊重。圖／陳惠卿

首先謝謝這個平台為改善醫病衝突所做的努力。我想分享我不愉快的就醫過程，希望對改善醫病關係有幫助。近年來時常看到有關醫病衝突的議題，如醫療暴力、醫療過程中錄音錄影、病人因為沒有開藥而要求退掛號等等議題。但大部分還是站在醫師的角度來討論，我想以病人的角度表達病人的想法。

我長年服用類固醇控制病情，因此被診斷股骨壞死，接受了人工髖關節手術。術後身體產生了些不良反應，經皮膚科醫師治療沒有明顯改善，這讓我很焦慮。所以我回到關節重建科門診，想諮詢醫師人工關節有沒有可能造成我排斥或過敏的現象。在告知護理師我的來意之後，護理師同意幫我加掛。等候快三個小時終於輪到我的號碼，進入診間我順手把門帶上，就醫過程如下：

醫師詢問我的來意。

「請問人工關節會不會引起過敏？」我說。

醫生換了坐姿，背靠向椅背，翹起了腳，雙手抱胸，一陣呵呵呵後，臉沉了下來。

「陳～小～姐～我可以給你保證。」板起臉說。

此時，我已感覺到一股不友善的氣氛，讓我很緊張。

「請問人工關節是什麼材質?」我問。

醫生瞪著我不回答。

診間沒有聲音，我把頭低了下來不敢跟他對上眼。

「請問是金屬的嗎？」我問。

「不～～～是。」醫生不耐煩的回答。

「請問有方法可以檢驗嗎？」我問。

醫生瞪著我不回答。

「你應該去看皮膚科。」醫生說。

「皮膚科醫師說是有東西誘發的。」我說。

一陣靜默。

「我看你走得好好的。」醫師說。

「我走路的時候這邊會酸酸的。」我說。

突然我聽到一陣哀嚎：「吼喔～」

我抬起頭，看到醫生，手抓著頭，露出痛苦的表情，手指頭揮了揮。

我意識到這是要我離開。

因為害怕，我的身體，很本能的站起來，往門外走。

走到了門口，我停了下來，我心想我什麼都沒問到，於是轉頭想問清楚再出去。

當我正要開口問，看到醫師走到診間另外一個門，當著護理師和一名不知道身份著白短袍的女子面，轉身對著我大聲咆哮。

「你要退掛是嗎？好，給他退掛。」

咆哮聲量很大，大到我的身體往後顫了一下。

整個診間都是他的咆哮聲。

整個診間只有他的咆哮聲。

醫師手插腰對我怒目而視。

當下我感到錯愕恐懼、丟臉、憤怒。

接過護理師遞給我的健保卡轉身要步出診間時，門打不開。

門被上鎖了，自我進診間他們就去鎖門。

事後，我沒上網爆料、沒找媒體，選擇正常管道投訴。

但他們告訴我，我沒有證據，我們是各說各話。

「不是給你退掛了嗎？」

「又沒給你收錢。」

我在這家醫院看了近十年的病第一次遇到這樣的事，感到很難過。我認為：

1.就診過程中，我問的都是有關於我身上安裝的人工關節相關的問題，醫生可以高興講就講，不高興就不講嗎？

2.就診過程中，我並沒有冒犯任何一位醫護人員也沒和醫生起爭執，我更沒有提出不合理的要求。我尊重醫護人員，但我沒有得到對等的尊重。

3.我和其他人一樣乖乖在外面候診，等了快三個小時，但我沒有得到和其他人一樣平等的就醫待遇。

4.事後我求助一些單位，他們卻告訴我，我沒有證據，所以沒辦法幫我。我當然沒有證據。我以為我只是去看病，問幾個問題就出來了。我沒有想到會發生這樣的狀況。當然基於信任，我也沒有想到要錄音錄影。所以我當然不會有證據。

5.我沒有主動要求要退掛。因為這樣被醫師吼，我真的覺得很冤枉。

6.醫生和病人的資訊不對等。我甚至不清楚醫生在生什麼氣？所有的資訊都在醫生這裡，病人不清楚才來門診求助。醫師怪異的行為，這是在欺負我不懂還是欺負我沒有家屬陪同？

7.事後我去請教別家醫院的醫生，他建議我回去問幫我開刀的醫生。讓我覺得幫我開刀的醫生對我造成很大的困擾。

近年來很多網紅醫師在電視、網路上呼籲病人家屬要尊重專業。同樣的，我也希望醫生跟病人可以互相尊重。畢竟沒有人想要生病，在台灣遇到這種事只能算我倒楣。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台