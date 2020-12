新冠肺炎席捲全球,德國也未能倖免,從11月2日起全德國「封城」一個月。今年的國際人權日活動,萊茵馬斯職業高校師生受到疫情阻擋,校方出於對師生健康負責,不能批准今年的柏林示威抗議活動。

12月初,柏林是天寒地凍、疫情肆虐。僅12月9日一天,德國的新冠肺炎病亡者高達590人,德國梅克爾總理幾乎是聲淚俱下呼籲:「對不起,我真的很抱歉!如果我們付出的代價是每天590人死亡,我們是不能接受!」柏林的悲歌依然在蔓延,同樣是9日這一天,國際人權日示威抗議活動郵箱組群,收到國際聲援西藏聯盟德國負責人凱•穆勒(Kai Mueller)信件:「請諒解,家屬疑似感染新冠肺炎,我被要求限制在家……」臨陣前缺失一員「大將」,原約定參加抗議活動的基民盟聯邦議員舒曼(Uwe Schummer)臨時有事請假,再缺一「實力人物」。活動的前夜,活動發起人羅蘭德•庫訥牧師與歐洲之聲理事會主席、國際筆會和平委員會副主席廖天琪緊急碰頭磋商應對措施,結論是:冷靜沉著面對,即便是三五小眾,我們也要堅持口號不斷,抗議不息,喇叭聲聲,旌旗招展……,一切按部就班按計劃實施。

12月10日的國際人權日,上午10點半,參加示威抗議活動的各組織朋友,先後抵達活動場所——柏林中國駐德國大使館前(Märkisches Ufer 54, 10179 Berlin,Brückenstraße 的轉角),維安的聯邦員警熱忱而禮貌地與庫訥牧師、廖天琪老師溝通,關於抗議活動區域範圍,及防疫抗疫保持間距的提醒和要求。參加活動的10個組織陸續就位,他們是:萊茵馬斯職業高校(Rhein-Maas-Berufskolleg)、歐洲之聲(Sino Euro Voices e.V.)、援助受脅迫民族組織(Gesellschaft für Bedrohte Völker)、國際聲援西藏組織(International Campaign for Tibet)、國際人權組織(Internationale Gesellschaft für Menschenrechte)、世界維吾爾大會(World Uyghur Congress)、民主中國陣線(Föderation für ein Demokratisches China)、全能神教會(Kirche des Allmächtigen Gottes)、香港人在德國協會(Germany Stands with Hong Kong)、台灣青年協會(Junge Taiwan Initiative)等,示威抗議隊伍還是聚集了34位朋友,風蕭蕭兮疫情襲,壯士聚首齊鳴志!



庫訥牧師(左)與廖天琪老師(右)主持示威抗議活動。圖/Chiara拍攝

庫訥牧師與廖天琪老師共同主持了活動,庫訥牧師感謝所有冒著疫情與寒冷來參加了今年國際人權日中國使館前的示威抗議活動。廖老師說:這是庫訥牧師堅持的「十年一夢」,他一次次地表明:「只要中國沒有實現民主,只要還有無辜的仁人志士被投入監獄,我就會年年的今日,都來這裡抗議,為人權、為宗教自由吶喊與呼籲。」

世維會柏林辦公室負責人發言揭露道:中共在維吾爾實施文化與種族滅絕政策,這不僅決定一個民族的生死存亡,還關於整個人類現代文明發展前途,世界應該驚醒共同來反對這樣的反動、反人類政權。



世維會代表要求國際社會抵制中共在新疆的文化絕滅政策。圖/田牧

援助受脅迫民族組織的負責人Dr. Hanno Schedler呼籲道:「2022年的冬奧會在北京舉行,我們不能接受一個專制獨裁政權來承辦這樣的世界文明活動,我們反對,我們呼籲所有愛好和平文明的進步人士都要站出來大聲告訴全世界:不!不!我們不接受北京奧運!我們抵制!我們抵制!我們堅持抵制!」



援助被脅迫民族協會負責人Hanno Schedler呼籲共同抵制中國舉辦2022年冬奧。圖/田牧

國際聲援西藏組織代表發言:「西藏的Lhundrub Drakpa年輕歌手,因為唱歌,唱了《黑帽子》等歌,居然被判6年徒刑,是可忍孰不可忍……」



國際聲援西藏聯盟代表發言。圖/Chiara拍攝

香港人在德國協會(Germany Stands with Hong Kong)的德文演講,由庫訥牧師的女兒Chiara宣讀,中文由香港學生用粵語宣讀,他們向大家介紹與報告了「香港人權與政情已面臨白色恐怖,黃之鋒、周庭、黎智英等一批民主人士,被逮捕被判刑,或者等待判刑……,希望民主國家和國際社會關注香港的民主與法制,聲援和救援香港的民主人士!」



香港學生用粵語宣讀香港協會的文告。圖/Chiara拍攝

今年的人權日,台灣青年協會也參加了這次活動,臺灣中華民國的青天白日滿地紅國旗,也出現在示威抗議活動現場。



抗議現場也有台灣的青天白日滿地紅國旗(左側)。圖/田牧

最後,庫訥牧師與廖老師帶領全場宣讀《國際人權宣言》部分,並用中德文高呼口號,以全體的聲聲口號,向中國大使館宣誓我們的決心、意志與目的,反對中共的專制獨裁政權!



身上披著中華民國國旗的德國記者Michael Leh是堅定支持民主台灣的媒體人。圖/田牧