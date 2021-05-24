2021.5.21美韓兩國總統在白宫會談後舉行共同記者會。左起：文在寅、拜登。圖／擷自PBS News hour影片

數位科技革命正在將半導體晶片產業推向一個「超級週期」，與此同時，新冠疫情凸顯了晶片產業鏈的戰略安全意義。半導體技術研發實力雄厚的美國，也希望提高本土的晶片生產能力。美韓等國紛紛計劃在此領域投入千億美元，中國的晶片強國路可能在激烈的全球競爭下越走越窄。

韓國總統文在寅上星期訪美引起關注的議題之一是美韓兩國在晶片製造方面的競爭與合作。美韓首腦在白宮峰會後宣布，兩國同意共同努力增加汽車使用的傳統晶片的全球供應，並通過促進增加相互投資和研發合作，支持兩國的先進半導體製造業。

白宮在一份聲明中說：「隨著技術領域的日新月異，我們同意加強在關鍵和新興技術方面的伙伴關係，以促進我們的共同安全與繁榮。」

白宮說，美韓兩國將促進對半導體（包括先進晶片和汽車級晶片）和高容量電池的相互和互補投資，並承諾在這些關鍵產品的材料、零件和設備的整個供應鏈上進行相互和補充投資，以擴大生產能力。

韓國總統府5月21日在總統文在寅訪美期間表示，韓國已要求美國提供減稅、支持穩定的水電供應等激勵措施，以支持包括三星電子等韓國企業在美國的晶片建廠投資。

據路透社報導，青瓦台方面確認，三星已經計劃投資177億美元在美國德克薩斯州奧斯汀興建一座新的晶片代工廠。

此次峰會前，美韓兩國已經先後努力，希望通過政府直接投資和對私營企業的優惠措施，提高各自在半導體晶片製造領域的能力。

拜登行政當局和美國國會目前正在推動的公共投資立法擬定的半導體投資規模超過千億美元。韓國政府方面5月13日宣布計劃，在2030年以前投資約4500億美元，要打造全球最大的晶片製造產業中心。

韓國的半導體投資計劃將主要由私企占主導。韓國政府計劃以撥款、減免稅賦和支持基礎設施的方式對私營企業提供政策支持。在韓國企業中，三星電子一家就計劃投資171萬億韓元（約合1520億美元），以提升該公司在邏輯晶片（即非內存晶片）晶圓代工方面的實力。

美國國會參議院之前獲得跨黨派支持的《無盡邊疆法》（Endless Frontier Act），最近追加修正案，為美國半導體產業提供520億美元的聯邦政府資助。參議院民主黨領袖舒默5月18日在院會發言中說，這筆資金將即刻促進國內晶片生產，加強半導體供應鏈安全。

《無盡邊疆法》本月在參議院商務委員會通過表決，經修訂後改名為《美國創新和競爭法〉（US Innovation and Competition Act）。舒默的書面聲明說，這項補充撥款提案計劃在未來5年投入390億美元，完全用於旨在帶動傳統晶片生產的激勵項目，另投入105億美元用於支持半導體研發項目。

「這對我們國家的經濟，包括汽車和科技產業在內，以及軍事都是非常關鍵的。」舒默說：「我們不能依賴外國生產的晶片了。」

與此同時，美國半導體企業還在遊說政府推出更優惠的稅收減免措施，為晶片製造設備採購、設施建設、研發等方面爭取高達40%的稅收減免。

卡托研究所高級研究員斯科特·林西科姆（Scott Lincicome）說，中國的晶片生產水平仍處於中游，距離世界頂尖水平至少有5到10年的差距。

他對美國之音說：「但問題是，其他公司和政府當然也在創新……我的感覺是，中國的晶片產業很難在高端領域趕上台積電、三星、英特爾這三大巨頭。當然，美國的製裁雪上加霜，制裁確實讓中國晶片產業很難獲得生產這些5納米甚至3納米晶片所需的頂級設備，雖然不是完全沒有可能。」

日經亞洲（Nikkei Asia）今年3月進行的一次調查顯示，7家中國晶片製造設備製造商表示，他們的訂單大多是生產14至28納米晶片的機器，有些製造商甚至生產的是更老一代的晶片生產設備。受訪者說，美國對中國的貿易制裁使從國外獲得零部件和材料變得困難，使用中國國產零件和材料作為替代品也降低了成品合格率。