老友春鴻把台灣的選舉視為分裂家庭和朋友的凶器，悲劇源於台灣國家認同的大問題，簡單說，就是統獨議題，但是，如果更正面看待台灣的民主學習之旅，選舉過程其實是一場海嘯，浪濤後退潮的光景，如同社會對政治人物的大檢驗，選民終於可以看到哪一位政客，站在沙灘上沒有穿褲子，或者到底穿了甚麼顏色的底褲。

寫《美國民主》一書的托克維爾，盛讚美國式民主，雖然民主並非最好的制度，但是，至少是目前可以運作的好制度，這項制度從2500年之前，希臘一個小島西厄斯出發，然後傳到雅典，甚至整個希臘，從字面上來看，民主是公民治理制度，排除女人和奴隸，亞里斯多德說，「有權治理邦國的人，也有權審判，所以，公民權包含投票選舉，被投票權，以及參加審判權」，當然，也有人反對民主，認為民主會流於陰謀家掌控，多數人只是被愚弄的傻瓜，康德也認為，「民主根本不合哩，這是一堆人隨興的結果」，對於這一點，雅典時代已經做了防範，實施「陶片放逐制度」，用現代人的語言來說，就是罷免法，公民可以收回錯誤的投票承諾，尤其針對掌權的人，一但被選為行政官，如果流露獨裁專制的野心，或者施政不受到公民滿意，公民可以進行篩選，經過兩次公民大會決議，可以給予放逐，傳說，阿里斯提德是雅典一位優秀的軍事家，在公民大會之前，路上遇到一位目不識丁的人，這個人拜託他在陶片上寫下「阿里斯提德」名字，阿里斯提德問，「為什麼挑選這個人放逐」，這位老兄說，「我一路走來，聽到很多人盛讚這個人的名字，所以我認為應該放逐他，以避免有一天，他會變成獨裁者」，2500年，雅典人就知道，「利用民粹造神」，對民主制度的毀壞，如今，選舉卻大大退步，民粹當道，危害社會公眾的利益。

民主制度勝過獨裁專政

民主制度有很多缺點，但是，通過選舉過程，選民可以更清楚檢視候選人，這一點肯定勝過獨裁專政或少數壟斷制度，於是，當多數人已經對選舉的喧囂，感到厭惡的時候，我們還必須存著樂觀以對的心情，至少，我們知道，公民不只是傻傻投票而已，還具有審判的義務，受審的人，就是那些台上口沫橫飛的人，我們給他的懲罰就是放逐，從政壇上永遠放逐，所以，審判檢視候選人並非無情，而是這項制度的義務，如今，民主社會多出了媒體第四權，這項問責權，也提供選民審判政客的資料。

於是，透過這項檢視，對政治充滿野心的政客，會一一顯露人格的缺點，以及政黨的無知，然後被選民淘汰，從這樣的觀點來看，選舉其實也不是壞事，或許短時間的激情，會造成朋友反目，家庭失和，長時間來看，這正好是民主的進步。

通過選舉宣傳造勢，被挖掘出越少缺點的政客，會在競選中勝出，這才是民主的目的，因為世界上沒有無缺點的聖人，就像阿里斯提德，如果沒有人說他不好，選民就要擔心了，於是，每次的選舉，其實就是一次對政客知識，人品，治國理念，以及政客周邊朋黨的檢驗。

先看看知識層面，政客個人魅力來自生活經驗，也來自豐富知識，政客不能只靠口條善辯，內涵才是說服選民的根本，例如老韓把蔣經國先生比喻為晚清紅頂商人胡雪巖，立即遭到老宋的不滿，認為老韓不讀書，不懂歷史，污辱蔣經國，如何「酸宗痛」？老宋很顯然比老韓愛讀書，胡雪巖從一介商人，因為攀上左宗棠，可以替軍隊開設特種錢莊，開始發達，老宋說，這個人只是買辦，怎麼像蔣經國？但是，老宋有所不知的是，胡雪巖發達後妻妾成群，還是中國舊社會「男性殺豬文化」的代表，有一次，胡雪巖經過街道，看見一個美麗的女孩出現在門口，胡雪巖多看兩眼，那位女孩就害羞躲進家門了，胡雪巖有些失望，回到家後，胡雪巖差遣家丁，去打聽那位美麗女孩的家門，沒多久，胡雪巖就用龐大的聘金，把那位女孩娶進家門了，當晚洞房花燭夜，胡雪巖下令那位新進門的妾，脫光衣服躺在床上，然後把家奴和一干賓客叫到房裡欣賞，欣賞完後，這位胡老兄說了一聲，「我看夠了，把她送回去吧，回到娘家的這位女孩，就上吊自殺了」。

胡雪巖仗著有錢有勢，扮演男性殺豬文化，輕視女性到此地步，老韓還把這位老兄拿來和小蔣類比，當然老宋會火大了，如今媒體把「草包」名號送給老韓，不能算實至名歸，至少民間多數人也有同感。

今天，老韓的庶民自稱，同樣經不起驗證，從買樓到砂石門，問題層出不窮，結局就是多了「騙子」封號，人品自然無法被人尊敬了。

不單單是老韓失去信用，所謂「近墨則黑」，國民黨一堆陪在老韓身邊的人，也紛紛顯露男性殺豬性格，一開口說話，就是讓女性聽了不舒服的字眼，即便同黨女性政客無所謂，恐怕對於婦女選票也有殺傷力吧。

2020大選，國民黨居然淪落至此，外表看起來很斯文的政客，在壓力下，從主席到總統候選人，以及旁邊一堆幫閒政客，各個出言不遜，粗鄙無知，一場選舉之下，美好面具一一被揭穿，我不得不說，台灣選舉萬萬歲。