看到西班牙加泰隆尼亞的自治政府，全力支持並舉辦獨立自決投票。反觀，中華民國台灣政府卻與中國的北京政府共同打壓，反對台灣人民的獨立自決投票。台灣人還一再認同中華民國、中國體制，兩者對比實在令人遺憾。（本圖為2017年11月份加泰隆尼亞全民爭取獨立的示威運動）圖／擷自vox之youtube影片

過去中國國民黨政權不但積極的反共，還要反攻大陸，對外消滅共匪，對內抓匪諜與同路人。現在民進黨政權反對獨立建國，只是想通過「反滲透法」，象徵性的、非常消極的防止北京政府滲透，卻引發草包政黨與政客發動抗爭。他們公開歡迎北京政府滲透，甚至還認為容許、協助北京滲透，有助於台灣和平，兩岸一家親，大家發大財。

過去政客們常常講話沒有道理，現在受到草包病毒傳染，這些草包兄弟們認為台灣人很好騙，竟然也說出沒有常識的話。例如，鴻海集團創辦人郭台銘表示，將帶團到立法院集結，反對立法禁止北京政府滲透。馬英九嚴詞抨擊，反滲透法草案「是世界唯一、宇宙獨有的法律？」。朱立倫指出大家的做法都是一致的，這是強行違憲的立法，何況如今已進入「看守政府？」，怎麼可以通過「反滲透法」。他們一致的認為，這是蔡英文明知自己會輸掉大選，因此要利用「反滲透法」來入罪韓國瑜、蔡英文會在自己落選後捉拿韓國瑜，藉此能確保能繼續執政。「反滲透法」與宣布戒嚴將是民進黨手中兩支利器，先抓韓國瑜，萬一韓粉暴動就宣布戒嚴，隨時可以沒收大選。草包病毒傳染的很嚴重，難道還沒有預防針。

制定恐嚇嚴厲「反分裂國家法」的北京政府，中國國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上，也草包式的替中共代理人與滲透人說情：民進黨製造的「綠色恐怖」下，台灣的中共代理人與滲透人會感到恐慌，所謂「中共代理人法」、「反滲透法」，讓台灣人不敢放心成為中共代理人與滲透人，無法安心滲透台灣。退休官員和退役將領會感到恐慌，來大陸交流成為中共代理人，回去台灣滲透的限制約束會越來越多，動輒遭到重罰。

北京政府已經繼承中華民國

更離譜的是中國國民黨，國民黨將提出「反併吞中華民國法」。台灣社會完全沒有免疫力，一旦被中華民國病毒傳染立刻精神錯亂，明明「打倒中華民國政府、取代中華民國」的是北京政府，制定「反併吞中華民國法」，是要抓習近平與人民解放軍嗎？這些人都被草包病毒傳染，完全不知道北京政府已經繼承中華民國在台灣的大使館、國有財產、所有國際組織席位、外匯，只要在台灣之外，使用中華民國名義，完全被北京政府繼承。因為會被北京政府繼承，所以中華民國台灣的外匯無法使用中華民國名義存放，台灣人的外匯財產用什麼名義存在外國，這些草包都不知道嗎？世界上有那一個國家的外匯，沒有使用國家名義存款，只有中華民國台灣。中國國民黨訂定「反併吞中華民國法」，可以防止中華民國病毒傳染，解救中華民國嗎？

促使台商、台胞、一般台灣人，理解反中國的滲透雖然重要，但是更重要的是建立國家。台灣人民比起各地的分離獨立運動，早已具備人類歷史上獨立建國最優越的條件，有現代化的軍事力、有國際中重要的不可缺的經貿體系、比野生動物更值得保護的2,300萬人，在目前的國際社會，當然有追求建立國家的權利。但是問題是，台灣人民的獨立建國意志完全沒有表達。看到西班牙加泰隆尼亞的自治政府，全力支持並舉辦獨立自決投票。反觀，中華民國台灣政府卻與中國的北京政府共同打壓，反對台灣人民的獨立自決投票。台灣人還一再認同中華民國、中國體制，兩者對比實在令人遺憾。