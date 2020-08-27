臺灣國際地位正常化問題遲遲無法實現，是因為台灣人沒有普遍覺醒，甘心支持台籍政客參選中華民國流亡政府總統，同意把台灣主權租給中華民國流亡政府。示意圖／總統府，資料照

8月21日，外交部發言人歐江安對外公開表示，「『一中原則』為可笑而荒謬」顯示ROC官方完全拒絕接受「一中原則」。於是，外交部在美國民主黨放棄「一中政策」的同時，宣佈廢除「一中原則」，堅持「一中各表」，那就等同主張兩個中國政策。「一中各表」就是維持現狀，維持中華民國繼續留在台灣的現狀，繼續剝削、掏空台灣，繼續危害台灣的國家安全，本土台灣人不可不察！

讓我們先談論蔡英文政權究竟犯了甚麼錯？ROC官方有一個錯誤的認知，那就是「中華民國是一個主權獨立的國家，管轄台灣、澎湖、金門、與馬祖，甚至擁有南海太平島的行政管轄權」。所以，中華民國大於中華民國台灣，中華民國台灣也大於台灣。其不知量力，夜郎自大，概可想見！

中華民國政府沒有台澎主權

這個錯誤來自誤以為其對台澎擁有行政管轄權及實質控制權（actual control）就擁有主權。其實，中華民國流亡政府沒有台澎主權，既沒有台澎的事實主權，也沒有台澎的法理主權！但是，做為中國叛亂團體的中華民國，對金門、馬祖的實質控制權，則具有主權意涵的概念。兩者的差別在於中華民國流亡到台灣的難民和金門馬祖，都是中國的，而不是台灣的一部份。

換言之，一個國家內的叛軍如果勢力夠強大，如國共內戰時期的共產黨，可以與舊政府分庭抗禮鼎足而立，又獲得國際各大國承認時，在其實質控制的範圍內，不但擁有行政管轄權，而且可以發行護照，與承認她的國家貿易往來，而形同是一個主權獨立的國家。可惜的是，中華民國流亡台灣後，貪污腐化，行政管理一蹋糊塗，軍事上仰賴美國，經濟上又要靠台灣人吃飯。除了擅長高壓統治，加上對本土臺灣人洗腦、詐欺、說大話哄騙台灣呆以外，一無是處，連他們的中國同胞都不歡迎她。北京政府願意撥給平潭島，讓那些流亡難民得以安身立命，已經是德政一樁。

「一中政策」、「一中原則」、「一中各表」的差異

「一中政策」是美中建交三個公報所主張。主要內容是: 美國承認全世界只有一個中華人民共和國可以代表中國，美國認知台海兩岸的中國人都渴望統一。1979.04.10美國國會制定之台灣關係法，明確指出台灣和中華民國，在國際法法理上是兩個完全不同的屬性。2005年小布希（2001.01.20〜2009.01.19）派代表和北京政府談判，磋商中華民國流亡難民政府回歸中國安置的問題。談了五年，談出平潭計劃。才有馬英九與北京政府簽訂23個協定，才有2015.11.07在新加坡的馬習會，詔告世人兩岸中國人即將統一的問題。

「一中原則」是中國的主張。美國的「一中政策」（One China Policy）不等於中國的「一中原則」（One China Priciple）。這兩個名稱有點相似都提到「一中」，但兩者不但內容不同，在關鍵議題的看法也完全不同，不能混為一談。

中國的「一中原則」有所謂的「三段論」：一、世界上只有一個中國；二、中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府；三、台灣是中國領土不可分割的一部分。

美、中對臺灣國際法理地位認知不同

美國的「一中政策」和中國的「一中原則」不同之處，在兩個部分：首先，「一中政策」包含美國對於和平解決兩岸中國人統一問題的關切；其次，「一中政策」對於臺灣國際法理地位，是否「屬於中國一部分」的解釋和認知，和中國的「一中原則」不同。

2015年，美國歐巴馬總統提請聯合國成立委員會，討論美國支持台灣自治之國際法理地位的問題。中共抗議。但是，歷時八個月的催促，中國拿不出任何條約及文件，證明中國擁有台灣澎湖主權。聯合國遂將「台灣」地名列入尚未建立國家的地區之一。

美國總統小布希和歐巴馬（2009.01.20-2016.01.19）之所以如此積極為臺灣國際地位正常化問題（即台灣懸案Taiwan Question）解套，主要是要執行根據聯合國憲章第73條及舊金和約第23條制訂之台灣關係法，承擔台灣佔領權國對台灣澎湖的義務與責任。臺灣關係法的執行涵蓋「一中政策」的主張，正是在為本土台灣人解除中華民國流亡政府長期殖民台灣的體制，也是解救台灣被共產黨第五縱隊赤化危機的利器。美國民主黨既放棄「一中政策」又要執行台灣關係法，難免有自我矛盾之處，實不足取。

「一中各表」是中華民國流亡政府，脅持本土台灣人抗拒美國「一中政策」和中國「一中原則」的口號。如果本土台灣人，都拒絕投票參選中華民國流亡政府的總統，沒有國際法理依據的「一中原則」和「一中各表」就完全失效。

臺灣國際地位正常化問題遲遲無法實現，其責任在本土台灣人還沒有普遍覺醒，甘心接受台籍政客的詐騙，都去支持台籍政客參選中華民國流亡政府總統。那樣做好像是在維護台灣主權，其實是把台灣主權租給中華民國流亡政府。諷刺的是：中華民國流亡政府不但沒有支付任何租金給本土台灣人，反而對本土台灣人重稅盤剝。那麼，究竟是誰的錯呢？當然是滿口詭辯謊騙的蔡英文們！



作者認為美國的「一中政策」對於臺灣國際法理地位，是否「屬於中國一部分」的解釋和認知，和中國的「一中原則」不同。示意圖／總統府，資料照