蔡英文總統連任成功，正式就職，展開第二任四年總統工作。台灣總統由人民直接選舉產生，雖然與美國總統制略有不同，但是實權國家元首，與德國丶新加玻等內閣制國家的總統，沒有實際政治權力，性質大異其趣。

一些總統制國家，例如目前的韓國丶中南美洲國家，由於總統權力太大，限制以一任為限。韓國不久前修憲總統得以連任，以一次為限，與美國丶台灣丶法國等相同。總統任期一屆或兩屆，政治學家曾經討論，僅限一屆的總統，沒有連任壓力，可以不必考慮太多選民丶利益團體等，秉持良知全力以赴。但是公共政策具有連續性，任期僅限一屆，往往力不從心，一些理想無法付之實行。雖然不少任期限制一屆的總統，任期比較長，例如韓國五年。

連任總統，在政治研究上，可區分為：連任成功的理由，以及連任之後第二屆任期表現是否與第一屆明顯差異。美國近半世紀，有三位現任總統蟬連失敗：福特丶卡特丶老布希。其他詹森丶民克森丶雷根丶柯林頓丶小布希丶歐巴馬均連任成功。亦即連任成功率不低，通常現任總統擁有知名度丶充裕政治資源，除非任內有重大缺失，或挑戰者來勢洶洶，否則泰半連任告捷。

現任總統具連任優勢

台灣自1996年民選總統之後，李登輝總統放棄連任，其他陳水扁丶馬英九丶蔡英文均連任成功。陳水扁首次當選未超過半㪤，連任時也驚險過關。其他兩位總統，兩次選舉均超過半數民眾支持當選。現任總統有其政治優勢，掌握龐大政治資源，有人估計現任總統在選民支持度約有百分之五左右優勢。但是整體而言，如果施政成績不佳，人民怨聲不斷，也可能無法連任。老布希總統在波灣戰爭民意支持度高漲，卻因經濟因素連任敗北。卡特因為處理伊朗使館人質危機不當，喪失民心。

蔡英文此次連任，過程高潮迭起，從黨內初選到大選。支持度本來落後，2018地方選舉慘敗。蔡能夠高票連任，除了對手頗具爭議，國際因素（包括美國支持丶兩岸問題丶香港反送中運動等）扮演重要角色。政府大量優惠方案，文宣廣告淩厲等，也不可忽視。蔡英文領軍的民進黨政府，首度完全執政，四年政績良否，仁智互見。今年再次完全執政，除了國際環境丶新冠疫情肆虐下全球新局丶兩岸互動等，國內政治生態沒有太多改變。

主要在野黨國民黨制衡能力有待加強，台灣民眾黨及時代力量，政治影響力依然式微。由於疫情，蔡政府民意支持上漲，但是防疫有成，紓困振興仍充滿挑戰。內閣更迭不大，蘇貞昌續任閣揆，蔡蘇共治，蔡英文第二任總統應該與上屆沒有太多差異。民進黨政府自認在軍公教年金改革丶轉型正義丶同婚丶長期照護及一些社會福利丶救助等表現傑出。新經濟丶前瞻計劃等經濟政策也有不錯成績。

一些批評者認為政治分贓丶派系問題丶未尊重專業丶領導團隊有必要性更多元化，政府財政紀律丶假反滲透損害人權等遭人詬病，在第二任期，除非蔡英文下定決心，否則不易改善，令人引以為憂。第二任總統後半期，容易出現跛鴨症候，也値得正視。陳水扁丶馬英九在第二任民意支持度逐漸下降，蔡英文在高支持度下就職連任。台灣特殊國情，盡職的總統倍感鞎辛，任用優秀團隊，與文官丶社會各界擕手合作，方能保障台灣安全丶人民福祉丶國家發展。