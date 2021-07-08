歐洲議會預計在7月8日通過一項動議，制裁香港官員、抵制北京冬季奧運會。

據香港南華早報報導，歐洲議會的主要政黨已經在周二和周三完成了這個動議的起草工作，對北京損害香港民眾的自由權利和封殺香港民主派媒體《蘋果日報》的做法提出嚴厲的批評。動議還要求對香港有關官員進行制裁，對北京冬季奧運會進行抵制。

報導說，這項動議將在周四付諸辯論和表決。預計這項動議將會以絕對多數票獲得通過。雖然這個動議不具法律約束力，但它將可以為歐盟委員會和歐盟理事會了解歐洲議會的情緒提供參考。

負責歐盟日常事務的歐盟委員會目前還沒有就是否支持抵制北京冬奧會和制裁香港官員的問題上表明態度。

南華早報說，歐盟的這份動議草案敦促議會對香港行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰、政務司司長李家超等官員採取「定向制裁」。

被列入制裁名單的不僅有香港官員，還有中國官員，如中國國務院港澳辦主任夏寶龍和他的前任張曉明，香港中聯辦主任駱惠寧和中央駐港國安公署署長鄭雁雄，以及「在通過相關措施和參與旨在破壞香港高度自治和自由權利行動的中華人民共和國的一些機構」。

另一方面，英國主要反對黨工黨周二也敦促英國政府和王室對2022年北京冬季奧運會進行政治抵制，除非中國同意聯合國派人進入中國就新疆發生的系統性侵害人權行為進行調查。

英國政府對中國侵犯人權的行為多次提出譴責，呼籲聯合國派人去中國新疆調查有關當地維吾爾穆斯林遭受酷刑、強迫絕育等迫害的指控。

但是英國政府一直沒有公開表示抵制北京冬奧會。美國國務卿布林肯上個月表示，華盛頓正在就是否抵制這次冬季奧運會的問題謀求盟國的共識。

法新社引用工黨外交事務發言人莉薩·南迪的話說，「我們一直在要求政府對這種（新疆的）令人恐怖的做法採取更為有力的行動，包括對新疆所發生的事情負有責任的高級官員實施更為廣泛的制裁，和對強迫勞動現象採取更為有力的應對措施。」

南迪說：「我們現在呼籲你們利用這次運動會的機會向中國施壓，要求它允許聯合國人員無限制進入新疆，展開充分、透明和獨立的調查。英國等國家的政府已經就此提出過多次要求，但一直沒有得以落實。」

北京堅決否認存在受到國際指控的多達百萬維吾爾穆斯林遭到任意拘押、酷刑或強迫絕育的事實。

工黨議員說，如果到聯合國大會76次會議在今年9月14日舉行之際聯合國仍然沒有得到中國的許可，「英國政府就不應該派部長級官員、王室成員或者高級代表以官方身份前往北京參加冬奧會開幕式。」

工黨表示，如果英國等國家採取政治抵制，這將會發出一個強烈的信號，表明全世界對維吾爾人遭遇給予高度的關注，防止中國當局把這次運動會變成它的一次公關手段。