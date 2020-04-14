中國逐漸復工了，但美國、日本卻相繼傳出有意協助企業從中國撤回當地的聲音，擺脫對中國的依賴。BBC訪問了香港學者，一致認為，在疫情過後，企業會出於分散風險的考慮，把部分產能遷出中國。亦即，後疫情產業鏈「去中國化」或將成為主流。圖/取自新華網

武漢肺炎禍延全球，不僅造成歐美等國公衛體系崩潰，禁足令、封城等措施衝擊民生經濟，而產業供應鏈問題更因中國停擺造成各國出現「口罩焦慮」、「呼吸機焦慮」或「藥品焦慮」。美國、日本相繼傳出有意協助企業從中國撤回的聲音，擺脫對中國的依賴。BBC訪問了香港學者，一致認為，在疫情過後，企業會出於分散風險的考慮，把部分產能遷出中國。亦即，後疫情產業鏈「去中國化」或將成為主流。

武漢肺炎爆發之初，美國商務部長羅斯就曾於1月30日強調，疫情可能有助於工作崗位更快重返北美，美國總統川普日前也說「美國必須擺脫對中國的依賴。」以及製造業獨立，近期美國白宮官員甚至計劃為美國企業離開中國的成本費用買單。日本也在宣布緊急狀態後，在經濟刺激方案中，有22億美元用於協助在華日商，將生產線撤回日本。

後疫情時代的產業鏈布局，已成為近期各國關注焦點，BBC報導稱，當疫情從中國轉向歐洲和美國後，一些歐美國家陷入「口罩焦慮」、「呼吸機焦慮」或「藥品焦慮」。比如，中國不僅長期是口罩生產大國，而且展現出極強的產能爆發力，在2月初到3月初，短短一個月，口罩日產能從1000萬片迅速爬升到1億片。在藥品領域，中國的原料藥產量佔全球的60%，影響著全球大型藥企的生產。中國呼吸機產能比較少，但佔比也達五分之一。

BBC指出，疫情造成這些產品的緊缺，再加上長期形成的政治互信缺失，使歐美國家開始產生焦慮情緒。美國就有議員提出，希望立法終止對中國的原料藥依賴。

BBC訪問了香港科技大學商學院教授張洪濤，他直言，當把所有雞蛋放入一個區域或國家籃子時，無論籃子看起來多麼安全，它被打翻是早晚的事。跨國企業因此必須在成本和風險之間尋找平衡。

張洪濤解釋，將產業鏈大部分移出中國既痛苦又耗時，但中國成為世界工廠並不是任何人的明智計劃，或者哪個遠見卓識領導人的政策使然，而是幾十年來有機增長的結果，這意味著產業鏈上中國之外的部分，已經圍繞中國工廠充分優化，以獲取更高利潤。「要離開它(中國)，也非短短幾年時間可以辦到。」

「對於美國和歐盟來說，硬幣的一面是金融獲利和經濟利益。 另一面是國家安全和政治健康。」張洪濤預計，疫情之後會看到西方國家擁有更大、更強力的政府，他們會引導、鼓勵或強迫對國家安全至關重要的產品的生產，要麼返回本國，要麼遷到可以信任或者能夠控制，或者價值觀相同的地區或國家。「某種程度上與中國的脫鉤或聯結減弱將會發生，某些行業慢一點，某些行業快一點，而中國的老齡化將會加速這一過程。」

香港中文大學商學院助理教授吳靖表示，之前發達國家擔心的是中國工廠關閉，但三月份，各主要經濟體紛紛封鎖抗疫，他們的工廠也都關閉。這時企業無法再強調成本和風險的平衡，因為事態超出對供應鏈的傳統理解。「我們正在經歷一場前所未有的供應鏈風險挑戰。」

吳靖認為，產業鏈的全球化已經發展到某種盡頭，他的研究發現2015年跨境供應鏈的合約就到了峰值，但其他領域還沒有，比如跨境金融的全球化到今天還在大幅增長。他說，不妨開一個腦洞——接下來產業鏈可能會有本地化趨勢，但是資本會開始扮演更強的角色。

吳靖舉例，抗疫過程中的口罩可能是越南生產的，但是工廠的資本可能來自香港或者中國內地。再比如，未來中美貿易戰繼續打，中國的產能是否可以轉移到馬來西亞，但是中國通過資本聯結這些產能。「總而言之，未來產業鏈可能會變得越來越本地化、區域化，但是背後通過資本和技術進行全球化、網絡化的聯結。」