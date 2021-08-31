自君之出矣，出門怕見花；

思君夕陽下，日暮多彩霞。

——〈相思〉



島孤千古不知年，天外飄來葡牙船；

福爾摩沙一聲喊，世界地圖有台灣。

——〈福爾摩沙〉



熱蘭遮城牆砲堅，延平趕走紅毛番；

改名安平設兩縣，台灣開基四百年。

——〈安平古堡〉



晴空遙望插天高，登頂一看氣更豪；

百岳千峰皆俯首，泰山富士亦彎腰。

——〈玉山〉之二

六十石山種金針，花開似海滿山崙；

高山低谷數不盡，恰似慈母恩愛心。

——〈六十石山金針花〉

八田少壯來台灣，建造水庫烏山邊；

水灌嘉南十萬甲，功隨圳水流萬年。

——〈八田與一〉



芎蕉生台灣，春來種幾欉；

一冬可採收，蕉黃甜又香。

——〈芎蕉〉（台語）

「現代四句小詩」又稱「現代四句短詩」，是現代化、改革性的四句新體詩。

「現代四句小詩」的現代化四原則：

一、以現代通行華語聲韻寫作。

二、每首四句，每句五字或七字。

三、講求音樂性節奏感的諧韻、押韻，要求寬大，自然順口，不拘平仄。

四、詩句琅琅上口，平易近人，好讀，好記，好背誦。



〈福爾摩沙〉詩圖／作者提供

現代化四句小詩的說明：

一

我在1979年，編著《歷代詩詞名句析賞探源》（又名《中國詩詞名句析賞辭典》），是中國文學史，第一本把歷代詩詞名句加以精選、析賞和探源其作者與原詩詞的著作。

中國古詩詞和台灣漢詩，講求諧韻押韻和平仄格律，都是唐宋古聲韻。現代人讀這些詩詞時，都是以現代通行的華語來念，華語的聲韻與古聲韻有很多不相同。

古聲韻的平仄，分平、上、去、入四聲，華語分成第一、二、三、四聲（即陰平、陽平、上聲、去聲），無入聲。像古入聲的「雪」，華語念第三聲；入聲的「絕」、「竹」，華語皆念第二聲。

現代通行華語，以華語聲韻作詩，隨詩意而順乎自然，不拘平仄，才會大眾化、生活化，大家念起來才會感到自然順口和親切。



〈安平古堡〉詩圖／作者提供

二

詩不分形式體裁，寫得生動深刻感人，有意境和價值，就是好詩，在質不在文，不在於體裁形式的新體舊體，就像中國古詩詞，不同體裁的古體詩、近體詩和詞、曲，皆有生動感人的好詩。日本也有傳統和歌和俳句詩與漢詩。

三

一首詩寫一個景、一件事、一種情。

「現代四句小詩」，以起、承、轉、合的四句來寫成一首詩，不論是寫歷史古蹟、名山麗水或民俗花鳥，都可以寫得簡潔生動而詩意完整，一氣呵成，好讀、好記和好背誦。中國古詩詞的最精華，就是每首四句的絕句詩。



〈玉山〉詩圖／作者提供

四

華語是一字一音，活用單字與二字、三字、四字的詞，寫成一句五字或七字的詩句，是很自然順口，也是最可把詩意和語氣的抑揚頓挫表達完整的字數。所以，「現代四句小詩」以華語寫作，主張每首四句，每句五字或七字為原則（每句四字、六字當然也可以）。

五

詩歌有音樂性節奏感，朗讀吟誦，音調才會有和散文不同的韻味與美感。詩句有美好自然的諧韻押韻，就會有明顯的音樂性和節奏感。

「現代四句小詩」形式上與唐詩絕句相同，都是一首四句，每句五字或七字。絕句詩採用唐宋古聲韻，講求平仄格律。「現代四句小詩」採用現代華語聲韻，不拘平仄，是現代化、改革性的四句新體詩。



〈六十石山金針花〉詩圖／作者提供

六

華語與台語都是用漢字，華語寫作「現代四句小詩」，大多可以台語吟誦。有些字詞，華語與台語的字義聲韻不相同，以台語吟念時，有的是須改換一、二同義字詞。

「現代四句小詩」的寫作原則，當然也可一起來以台語（福佬語）和客語寫詩，寫成現代化的台語「現代四句小詩」和客語「現代四句小詩」。

七

創作自由，寫詩貴生動和有美好意境。百年來的「新詩」（或稱「現代詩」），是以華語寫作，都是各寫各的，無一定格式，無一定行數、句數、每句字數，也無是否要諧韻押韻。同樣的，也無一定不可諧韻押韻，也無一定不可一首詩幾行、幾句、幾字。

現代人以現代語言和感情寫四句小詩，不受舊體詩古聲韻與平仄格套拘束寫的「現代四句小詩」，當然也是與舊體詩不相同的「新詩」、「現代詩」，不因句數字數與絕句詩相同，就視為舊體詩。



〈八田與一〉詩圖／作者提供

八

現代人以「現代四句小詩」寫詩，只要寫得好，寫得生動深刻感人，好讀、好懂、好記、好吟、好背誦，人人皆可琅琅上口，雅俗共賞，餘味無窮，就是好詩。

作者《詩寫台灣》，即是以生活化、大眾化、現代化的「現代四句小詩」，來寫台灣的歷史故事和江山的偉秀，來為吾鄉吾土四百年的美麗島台灣歌頌立傳。

九

新的時代，新的語言，新的生活文化，從事詩歌文學的自由創作，就應有新的、現代化的美好新詩體裁與寫作風格。

歡迎大家一起來寫「現代四句小詩」，來寫改革性、現代化、生活化，輕鬆趣味的四句新體詩。



〈芎蕉〉（台語）詩圖／ 作者提供