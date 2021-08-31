新聞標題【民報】【詩寫台灣】大家來寫現代四句小詩
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【詩寫台灣】大家來寫現代四句小詩

2021-08-31 16:30
〈相思〉詩圖／作者提供
〈相思〉詩圖／作者提供

自君之出矣，出門怕見花；
思君夕陽下，日暮多彩霞。
——〈相思〉
 
島孤千古不知年，天外飄來葡牙船；
福爾摩沙一聲喊，世界地圖有台灣。
——〈福爾摩沙〉
 
熱蘭遮城牆砲堅，延平趕走紅毛番；
改名安平設兩縣，台灣開基四百年。
——〈安平古堡〉
 
晴空遙望插天高，登頂一看氣更豪；
百岳千峰皆俯首，泰山富士亦彎腰。
——〈玉山〉之二
六十石山種金針，花開似海滿山崙；
高山低谷數不盡，恰似慈母恩愛心。
——〈六十石山金針花〉
八田少壯來台灣，建造水庫烏山邊；
水灌嘉南十萬甲，功隨圳水流萬年。
——〈八田與一〉
 
芎蕉生台灣，春來種幾欉；
一冬可採收，蕉黃甜又香。
——〈芎蕉〉（台語）

「現代四句小詩」又稱「現代四句短詩」，是現代化、改革性的四句新體詩。

「現代四句小詩」的現代化四原則：

一、以現代通行華語聲韻寫作。

二、每首四句，每句五字或七字。

三、講求音樂性節奏感的諧韻、押韻，要求寬大，自然順口，不拘平仄。

四、詩句琅琅上口，平易近人，好讀，好記，好背誦。


〈福爾摩沙〉詩圖／作者提供

現代化四句小詩的說明：

我在1979年，編著《歷代詩詞名句析賞探源》（又名《中國詩詞名句析賞辭典》），是中國文學史，第一本把歷代詩詞名句加以精選、析賞和探源其作者與原詩詞的著作。

中國古詩詞和台灣漢詩，講求諧韻押韻和平仄格律，都是唐宋古聲韻。現代人讀這些詩詞時，都是以現代通行的華語來念，華語的聲韻與古聲韻有很多不相同。

古聲韻的平仄，分平、上、去、入四聲，華語分成第一、二、三、四聲（即陰平、陽平、上聲、去聲），無入聲。像古入聲的「雪」，華語念第三聲；入聲的「絕」、「竹」，華語皆念第二聲。

現代通行華語，以華語聲韻作詩，隨詩意而順乎自然，不拘平仄，才會大眾化、生活化，大家念起來才會感到自然順口和親切。


〈安平古堡〉詩圖／作者提供

詩不分形式體裁，寫得生動深刻感人，有意境和價值，就是好詩，在質不在文，不在於體裁形式的新體舊體，就像中國古詩詞，不同體裁的古體詩、近體詩和詞、曲，皆有生動感人的好詩。日本也有傳統和歌和俳句詩與漢詩。

一首詩寫一個景、一件事、一種情。

「現代四句小詩」，以起、承、轉、合的四句來寫成一首詩，不論是寫歷史古蹟、名山麗水或民俗花鳥，都可以寫得簡潔生動而詩意完整，一氣呵成，好讀、好記和好背誦。中國古詩詞的最精華，就是每首四句的絕句詩。


〈玉山〉詩圖／作者提供

華語是一字一音，活用單字與二字、三字、四字的詞，寫成一句五字或七字的詩句，是很自然順口，也是最可把詩意和語氣的抑揚頓挫表達完整的字數。所以，「現代四句小詩」以華語寫作，主張每首四句，每句五字或七字為原則（每句四字、六字當然也可以）。

詩歌有音樂性節奏感，朗讀吟誦，音調才會有和散文不同的韻味與美感。詩句有美好自然的諧韻押韻，就會有明顯的音樂性和節奏感。

「現代四句小詩」形式上與唐詩絕句相同，都是一首四句，每句五字或七字。絕句詩採用唐宋古聲韻，講求平仄格律。「現代四句小詩」採用現代華語聲韻，不拘平仄，是現代化、改革性的四句新體詩。


〈六十石山金針花〉詩圖／作者提供

華語與台語都是用漢字，華語寫作「現代四句小詩」，大多可以台語吟誦。有些字詞，華語與台語的字義聲韻不相同，以台語吟念時，有的是須改換一、二同義字詞。

「現代四句小詩」的寫作原則，當然也可一起來以台語（福佬語）和客語寫詩，寫成現代化的台語「現代四句小詩」和客語「現代四句小詩」。

創作自由，寫詩貴生動和有美好意境。百年來的「新詩」（或稱「現代詩」），是以華語寫作，都是各寫各的，無一定格式，無一定行數、句數、每句字數，也無是否要諧韻押韻。同樣的，也無一定不可諧韻押韻，也無一定不可一首詩幾行、幾句、幾字。

現代人以現代語言和感情寫四句小詩，不受舊體詩古聲韻與平仄格套拘束寫的「現代四句小詩」，當然也是與舊體詩不相同的「新詩」、「現代詩」，不因句數字數與絕句詩相同，就視為舊體詩。


〈八田與一〉詩圖／作者提供

現代人以「現代四句小詩」寫詩，只要寫得好，寫得生動深刻感人，好讀、好懂、好記、好吟、好背誦，人人皆可琅琅上口，雅俗共賞，餘味無窮，就是好詩。

作者《詩寫台灣》，即是以生活化、大眾化、現代化的「現代四句小詩」，來寫台灣的歷史故事和江山的偉秀，來為吾鄉吾土四百年的美麗島台灣歌頌立傳。

新的時代，新的語言，新的生活文化，從事詩歌文學的自由創作，就應有新的、現代化的美好新詩體裁與寫作風格。

歡迎大家一起來寫「現代四句小詩」，來寫改革性、現代化、生活化，輕鬆趣味的四句新體詩。


〈芎蕉〉（台語）詩圖／ 作者提供

專欄屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平台，不代表本報立場。

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