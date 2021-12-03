過去一年中美國在台灣的非官方軍事存在增加了一倍。專業人士說，這再次向中國顯示台灣的未來繼續是一個優先要務。

去年12月31日至9月30日期間，美軍人數從20人增加到39人，雖然沒有引起太大的轟動，但這與蔡英文總統10月份罕見地公開承認美軍在台灣保持少量存在是一致的。

五角大廈國防人力數據中心顯示，在台美軍現役軍人目前包括29名陸戰隊員、兩名陸軍人員、3名海軍人員和5名空軍人員。

尚不清楚這些數字是否包括在台灣訓練當地軍人的一個美軍特戰分隊和陸戰隊人員，也不清楚他們是否是參與策劃和國務院運作的軍官。

美國國防部沒有就此置評，但美國陸軍去年底公佈了美國綠色貝雷帽（Green Berets）特種部隊與台灣軍人訓練的罕見照片。

台灣歷史和國防作家、2020年國立台灣大學訪問學者夏普（Bill Sharp）說，「美國用『美國切香腸的方法』展示對台灣的支持，不斷有國會議員和其他顯赫人物訪問台灣。」

他說，過去一年半中，「我們向台灣出售了一個又一個的武器綜合項目。」

他說，「鑑於中國對台灣的持續威脅，我們試圖盡可能的低調，我們顯然要中國知道台灣安全對美國至關重要。」

夏普說，增加駐台美軍人數可能是向台灣軍方顯示如何使用他們最新的武器採購，或訓練他們利用小型橡皮艇戰術幫助保衛東沙島等台灣外島。

夏普說，攻擊這個島嶼可能是讓台灣和美國在沒有平民死亡的情況下感到難堪的方便辦法。

「我願打賭至少有少數美國軍人目前在東沙島上訓練台灣防衛者，作為引爆線。這是保證中國不會攻擊東沙，因為可能導致一名美國人死亡，讓美中關係陷入更大的緊張。」