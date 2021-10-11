泰源非常榮幸承蒙最敬重的前輩陳永興醫師邀請，為大作《台灣醫界人物百人傳．續集》著序。今年2月28日，在台北二二八國家紀念館隆重舉辦陳永興醫師的著作《台灣醫界人物百人傳》發表會時，深深感受到社會各界長期對醫師的敬重，由書中更體認台灣醫師百年來堅守醫療專業價值，照護人民健康的情懷。陳醫師善用疫情期間出版續集，令人期待與感佩。

由第一本書到現在的續集，所有醫界人士都能共同感受到習醫及行醫生涯中，深受著書內典範前輩們影響。泰源在恩師謝維銓教授帶領完成住院醫師訓練後積極參與社區醫療及醫療政策相關工作。自日本東京大學留學回國，在陳榮基教授推薦下投入安寧緩和醫療領域。九二一震災及SARS後在謝博生前院長指導帶領，投入改革醫療體系及醫療訓練，後續致力推展全人全家全社區醫療照護模式。接著也陸續以三個專科及次專科醫學會理事長身分，與團隊同仁參與許多國際醫療交流，在行醫過程有幸曾受書中許多前輩的教導啟發。

台灣醫界前輩的智慧、關懷及公義，讓泰源在參與醫療公共事務時，能夠跟隨並有信心引導全國醫界同仁以蒼生為念，堅持醫療專業價值。相信唯有堅守人民健康第一才能再度得到社會尊重，持續良好醫病關係。

雖然這些年醫療環境及健保制度，讓許多醫師相當抱怨。醫師公會全聯會各級幹部很努力在改善現況，也不斷引導全國醫界，學習醫界前輩們痌瘝在抱的精神，相信只要我們堅守醫療價值，關懷人民及社會，醫界同道必定一直受到台灣各界的敬重，這也是重要的台灣精神。

國際情勢政治常勝於專業，但在世界醫師會的場合，台灣醫師總是能為台灣揚眉吐氣，最主要的原因就是世界各國的醫師們，堅持專業勝於政治，也得到各國政府的尊重。泰源在立法院致力「為醫療找出路、為人民謀幸福」，也一直期盼台灣政府相關部門及社會各界，更加尊重醫療專業，避免受到政治的衝擊，如此才能守住台灣的未來，守住人民的健康幸福。

這本續集，很宏觀的分門別類，每一篇文章都是字字珠璣，值得大家一讀再讀。除了再向奉獻台灣一生的陳永興醫師致敬外，也期望所有醫界甚至社會各界人士都能有機會閱讀本書。

在此也向全國醫界同仁疫情期間堅守崗位，不畏辛勞危險守住疫情，致上最大的謝意，大家也都是守護人民健康的醫界典範。

※本文轉載於《台灣醫界人物百人傳》續集