凱達格蘭族塔塔悠社的土地於日治時期被徵收，作為軍用機場，也就是今日松山機場所在的位置。十大建設時期又有一部份土地因為中山高速公路的興建而被徵用，到了基隆河捷灣取直的時候，可以說整個舊社都被鏟平了……從此消失在歷史的長河之中，連同陪伴居民生活兩百多年的刺桐樹，也因為擋到土地重劃區的堤防興建工程而遷移到河的對岸去了。

眷戀舊社、不願離開的族人紛紛被安置在內湖區的基河一、二期國宅；因為政府的德政，以往的土角厝和紅磚屋換成了鋼筋水泥的國民住宅，養雞、養鴨的菜園變成了高樓大廈的中庭花園，100坪的農業用地變更為60坪的住宅用地或40坪的工業用地。

一場死無對證的殺戮

一切現代主義的建設方案都是如此地……美好而良善；然而，真實的情況是塔塔悠社的耆老，在遷入國民住宅之後的兩年內，密集而大量地死亡……。這是一場無聲無息的戰役，亦是一場死無對證的殺戮，即使想驗傷也驗不出所以然來。這裡沒有人存心想要當壞人，亦沒有人以受害者的身分提出控訴，甚至沒有多少人知道這件事；然而，卻有一批人無可奈何地離開人世、提早結束他們的生命。依據族人的說法，「就是連續2年社區內都有人在辦殤事，殤事棚從年初搭到年尾，都不用遷出去，只是換成不同的殤家在使用……」。

為什麼會這樣呢！？因為老人家文化、生活皆適應不良。以前老人家住在基隆河邊，過的是雞犬相聞、夜不閉戶的生活……有許多農事、勞務可以作，可以活動筋骨。族人搬進國民住宅後、鄰里關係都被打散了，樓上樓下住什麼人也不知道。人一進家門就把門關上，整天對著牆壁、看電視……好像在關犯人一樣，沒有病的人都悶出病來了……，幾位「沒被關死」的倖存者如此地說道。

「迫遷」會出人命

一位平埔研究學者表示，這沒有辦法，遇到這種事，全世界都一樣……。我心想，真的沒有辦法嗎？那麼，我們設立政府幹嘛？政府不就是要幫人民解決問題的嗎？既然，全世界的人都知道「迫遷」這種事，沒有處理好是會出人命的，是會讓一個部落的歷史記憶和族群文化消失的……為什麼不能未雨綢繆、防範於未然呢？一定要讓這樣的悲劇、重覆地發生嗎？



塔塔悠社潘謝儉女士。圖／陳金萬提供

塔塔悠社的老婦潘謝儉說，如果政府不趕我們走，我比較喜歡住在基隆河邊的房子。以前她們住在河邊可以抓蝦、捕魚、摸蛤蜊，颱風過後還可以到河中洗煤炭，曬乾之後就可以拿來燒飯煮菜，自己想要吃什麼菜、就種什麼菜，生活可以自給自足，比較不用花錢買東西，每天都有很多「節目」可以作……不像現在什麼事情都不能作……。

根據塔塔悠社耆老潘天賜的說法，基隆河在截彎取直之前並不會常常淹水；否則，他們住在那些土角或紅磚砌成的房子，豈不是早就被颱風的大水沖垮了，為什麼還可以住那麼久！？反而是基隆河截彎取直之後，這裡才會淹大水。如果基隆河截彎取直不是為了防洪治水，那又是為了什麼呢！？後來基隆河氾濫成災的問題又是怎麼解決的呢？

如果塔塔悠社的啟示，不能讓我們記取歷史的教訓，那麼這些耆老的犧牲就都白費了。我們有沒有什麼方法，可以阻止這樣的悲劇繼續發生呢？如果您有什麼樣的想法，歡迎您和我們一同來討論……。

「凱達格蘭的天空下」紀錄片放映座談會

日期：2020.1.15（三）

時間：晚上18:30入座，19:00 - 21:30放映和討論。

與談人：真理大學宗教文化與組織管理學系 王鏡玲教授。

地點：無論如河 獨立書店

電話：02-2625-6694。

地址：新北市淡水區中正路5巷26號2樓。