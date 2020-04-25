「他」是當前資訊科技業有名大人物，也是高雄餐飲界聞人。亞資科技董事長王俊華從資訊到餐飲有其獨特的堅持與哲理。他也有感地說：投入餐飲接觸美味料理各領域，這實在也是一個該探討的問題。

武漢肺炎肆虐傳統餐飲商家百業受創下，王俊華下月在其「覓奇素晴らしい龍蝦和牛日本料理美食餐廳」旁又將新開「真男饌牛肉麵」。他笑指「真男饌牛肉麵」承襲孫家小館四十年職人工法的底蘊，這是真正男人吃的牛肉麵，相信其餐飲事業質化也能量化。見諸當前餐飲現況，店名取其「真男饌」王俊華也莞爾而笑「真難賺」….

兩任高市電腦公會理事長的亞資科技董事長王俊華與其兄長智冠科技董事長王俊博在科技資訊界均享有盛名，王俊華對餐飲美食有其獨特興趣，並導入其資訊化的專業建立雲端ＰＯＳ系統在其營運管理的商用軟體。

王俊華早期接手「孫家小館」並重新打造將其在百貨公司廣設連鎖據點，美味料理還紅到連日亞航還將該店列名來台高雄觀光必遊點。

「覓奇」是米其諧音，希望提供顧客一個尋覓奇妙食材、享受美好用餐環境及用餐經驗餐廳。也看見王俊華打造餐飲的企圖心。「覓奇」從高雄市廈門路搬移至成功一路76號後改走頂級日本料理風格並自許為南部最頂級最正宗的日本料理，選用各式在地及進口最頂級的食材，全店採用台灣檜木裝潢，店內店外充滿濃厚日式人文氣息。王俊華指餐飲對其而言就是一種強烈的興趣。

系出電子計算機科學系（資訊工程）本科的王俊華，從畢業後就一直從事資訊行業至今近四十年從無間斷，在資訊事業領域研發商用軟體、遊戲產業還跨足網咖，網咖興盛時在國內客戶群規模曾高達６００多家店，為業界之冠。王俊華指其投入餐飲約從網咖時期談起，網咖從全盛時期到約在近十年前，因遊戲族群隨著智慧型手機興起與使用習慣改變，網咖開始走下坡，為此，他為了員工「無痛轉型」也因此嘗試投入餐飲，一進入美食餐飲後，也激發出他本身的興趣。

他認為餐飲與其過去所做資訊業大不相同，餐飲業很有人性。電腦資訊科技像是跟螢幕在對話，投入餐飲跟人互動則充滿溫度，但也真的很難做，投入各種料理，從火鍋、北方料理、海鮮燒烤、西式、中式到日本頂級餐廳等各領域讓其吸收很多經驗也得到很多樂趣。「覓奇」是其自己喜愛的，美味生鮮健康絕對是頂級。身兼科技與餐飲業總是樂在其中的王俊華笑說：「餐飲難做，但覓奇就像是自己的廚房，能滿足饕客的味蕾」….

※完整內容４／２６（日）高雄民生電台ＦＭ８９.7民報之聲（第一段）午１２點〜１點