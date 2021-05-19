美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）星期二（5月18日）呼籲對2022年北京冬季奧運會實行「外交抵制」。她批評中國政府踐踏人權並說，全球各國領導人如果出席奧運，將失去他們的道德權威。

美國議員越來越高聲呼籲抵制北京奧運或將冬奧會易地舉行，他們還抨擊美國公司對種族滅絕行為保持沉默。美國國務院已經把中國政府對維吾爾人和其他少數民族的打壓定性為種族滅絕。

民主黨人佩洛西在兩黨就這項問題舉行的聽證會上說，世界各國元首應當避免出席北京冬奧會。

佩洛西說，「我建議的是，……並加入那些提出建議的人……是外交抵制。」她說，世界各國的領導人應拒絕出席這屆奧運會。

她補充說：「讓我們不要通過讓國家元首去中國而給中國政府帶來榮譽。」

她說：「考慮到正在發生的種族滅絕，如果國家元首去中國，你坐在自己的座位上，那真的必須要問這樣的問題：你下次還有什麼道德權威就世界任何地方的人權發言？」

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇對路透社說，美國在奧運會的問題上干涉中國內政的做法註定失敗。

路透社引述劉鵬宇的話說：「我想知道是什麼讓一些美國政客覺得他們真的有所謂『道德權威』？在人權問題上，他們歷史上和當前都沒有資格無端指責中國。」

運動員抵制、外交抵制和商業抵制

日前，美國奧委會負責人曾致函美國議員，呼籲不要對北京冬奧會進行「運動員抵制」。

佩洛西並沒有呼籲「運動員抵制」，她的建議是「外交抵制」。

上個月，共和黨參議員米特·羅姆尼（Mitt Romney）曾對一項抗衡中國的法案推出一項修正案，擬對北京奧運實行「外交抵制」。

除了「運動員抵制」和「外交抵制」之外，還有人呼籲對北京冬奧會實行「商業抵制」，也就是讓公司拒絕讚助。

主持星期二聽證會的共和黨眾議員克里斯·史密斯（Chris Smith）說，應當讓贊助公司來國會作證，並對他們實行問責。

史密斯說：「大公司想賺很多錢，主辦國多麼殘酷，甚至犯下種族滅絕，好像沒關係。」

民主黨眾議員吉姆·麥戈文（Jim McGovern）補充說，既然東京夏奧會可以因為疫情而推遲，冬奧會也應推遲，好讓國際奧委會有時間把冬奧會改在「沒有犯下暴行的政府」的國家舉辦。

由海外維吾爾人、藏人和其他人權組織結成的聯盟目前正展開活動，呼籲對北京冬奧會實行包括運動員抵制、外交抵制和商業抵制在內的全面抵制。

本月早些時候，美國國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）在倫敦出席七國集團外長會議期間接受《金融時報》採訪時被問到美國公司是否應當贊助北京冬奧會時回答說，美國正在與盟友和夥伴交談，徵詢他們的看法，但現在離北京冬奧會還早，「那還不是我們專注的事情」。