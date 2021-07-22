公視取得2020東京奧運本屆奧運無線電視轉播權利，自明（7/23）晚7時，將透過公視旗下主頻、公視３台、公視台語台，三頻道合力轉播本屆奧運賽事，全國觀眾即可透過公視收看到完整的東京奧運開幕典禮。

本屆奧運在日本東京舉辦，東京也成為目前唯一舉辦兩次夏季奧運的亞洲城市，也是日本繼1964東京奧運後，在21世紀首次舉辦奧運會。中華代表團包含「世界球后」戴資穎、「舉重女神」郭婞淳、「鞍馬王子」李智凱與女子射箭弓好手雷千瑩等，共有68位參賽選手，人數創歷年之冠！

公視表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，台灣民眾無法出國前往鄰近的日本為選手們加油，加上本屆奧運是史上首度未能開放參觀的賽會；公視為服務國人，從7月23日（五）至８月８日（日），一連17天，於台灣選手們重要賽事與奪牌時刻都將實況轉播，預計製播180小時的奧運賽事節目。

東京奧運開幕典禮將於台灣時間7月23日晚間7時登場，表演節目融合當代日本傳統與流行文化，如打擊樂、歌舞伎與動漫、電子遊戲等；公視邀來體育主播錢定遠與袁定文搭檔，全程同步轉播，也將提供手語翻譯服務聽障觀眾。此外，公視特聘主播李怡慧搭配各類運動專業人士，在羽球、桌球、舉重、射箭、跆拳道等重點項目投入轉播與解說；此外，公視新聞部也派出記者前往日本採訪，提供每日奧運最即時賽況與新聞。

完整轉播 賽程表 ，可上「2020東京奧運看公視」網站（www.pts.org.tw/2020TOKYO/）查詢，邀請全國觀眾鎖定公視，一起為國手們加油。

回顧1964東京奧運進場影片（16分42秒處可看到當年我國代表隊以「台灣」隊名進場）