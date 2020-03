我們準備好了?讓國際社會接受台灣這個名字? TAIPEI Act通過:提案人之一的德州民主黨眾議員Vincent Gonzalez表示:美國與全世界民主體制都應該對中國壓迫台灣的行徑感到擔憂。他強調,自己與台灣站在一起,很榮幸支持TAIPEI Act的通過。有人問:為何不稱台灣法案,太曖昧?其實法案是全文Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, 因此縮寫TAIPEI Act。然欣慰之餘也有遺憾:法案內文美國政府應支持台灣成為「不以主權國家」為參與資格的國際組織會員。

TAIWAN IS TAIWAN時候未到?

陳唐山為文〈美國該甩掉「新三不」〉:1998年柯林頓提出的不支持台灣獨立、不支持一中一台、不支持台灣加入以國家為入會資格的國際組織。今國際局勢丕變,美國雖然力挺台灣,卻猶然不能擺脫新三不?是不是台灣人民的建國意志尚未展現到足以讓友邦感動而支持?往務實的角度思考,是時候未到?那麼何時時候才到?現在是川普當政啊!

武漢肺炎疫情爆發,當世衛已宣布武漢肺炎為國際公共衛生緊急事件(Public Health Emergency of International Concern,簡稱PHEIC)。加拿大保守黨議員古柏在加拿大國會一字一字鏗鏘有力的提到T·A·I·W·A·N:「我再問一次支持台灣YES OR NO?」加拿大國會響起如雷的歡呼聲,總理杜魯道更強化我們支持台灣參與有意義的國際論壇。國際認同的是TAIWAN!而非REPUBIIC OF CHINA。 更不可能承認中華民國是「代表全中國」的國家。

不脫中,憑什麼要美國該甩掉「新三不」?

根據中華民國憲法台灣仍處於一中架構下的兩區:台灣地區與大陸地區。而前任總統馬英九甚至還認為:在〈兩岸人民關係條例〉下,台灣、中國沒有國籍問題?

因此中共代表在世衛組織WHO開會時,仍毫不客氣蠻橫無禮地打斷為台灣發聲的友邦代表發言,視REPUBIIC OF CHINA TAIWAN為中國疫區。由於「武漢肺炎」和中國脫不掉關係,加上瘟疫帶來經濟傷害,中國人被排斥、歧視。排華浪潮下,中國人在世界被打、被抓去檢疫、甚至在俄羅斯被割喉。當世界視此疫情為黃禍下,台灣人在國外也遭殃,我們還不積極脫中?

一直以來社會缺少「台灣國族意識」,即使疫情當前華航正名都無法應允付之行動?眼前台灣和中國傻傻分不清,維持「中華法統」,如果這些麻煩是台灣自找的?台灣又如何爭取國際上的支持?

治絲益棼的中華民國,不符合國際現狀

種種屈辱正喚醒國人正視再也不能迴避的台灣國家認同問題。依理生養於台灣,情感上當然認同台灣,沒有什麼比「土地認同」更真實。但何以台灣社會糾纏的認同問題即使解嚴已33年仍無解?即使本土政黨已全面執政仍只能「維持現狀」?

美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任譚慎格(John J. Tkacik)文章〈「中華民國」與「台灣」〉一文:蔡英文總統才在大選中贏得壓倒性勝利,成功連任,意謂著當前國際社會已準備好接受「台灣」這個名字,因為這顯然是符合全球「現狀」的唯一選擇。但譚慎格(John J. Tkacik)文中同時寫到:「台灣的正式國號「中華民國」更讓眾人的努力治絲益棼(絲裡找不到頭緒,越理越亂)。」連外國人都清楚台灣的問題,台灣人卻口口聲聲稱中國為「大陸」,跳不出「一國兩區」的心態。荒唐的是:出了台灣,全世界已無人再說「中華民國」。

我們準備好?讓國際社會接受「台灣」?

John J. Tkacik文章末段:「2020年伊始,TAIWAN這個名字是否能夠在世界各國的認知中,有效地與CHINA劃清界線,還有待眾人繼續加倍努力。國際民航組織封鎖所有支持台灣的「推特」帳號的卑鄙伎倆,只是說明這項「正名」工程其道路阻礙多且長的例證之一。」John J. Tkacik道出台灣國家路確實艱辛,但建國的意志或許才是美國人支持與否的關鍵吧!

疫情能逼著擁有817萬選票的蔡政府正視台灣國格問題?全面執政的本土政權能把握有利的國際情勢,引導國家定位的轉向,深化台灣國家認同的論述,我們準備好了?讓世界重新認識我們並支持台灣成為一個正常國家。