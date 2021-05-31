在得知老前輩黃天麟前總統府國策顧問於2021年5月19日下午仙逝（享年93歲）後，黃老前輩的身影即不時浮現於腦海中。二十五年前結識黃老前輩以來，對其熱愛台灣、守護台灣的種種作為，今猶感歷歷在目。

在1990年8月，台灣政府開放台商對中國間接投資。之後幾年間，大膽西進論之主張大肆發酵，而台商則大舉西進、錢進中國，大量排擠在台灣的投資，造成台灣的經濟成長率轉趨下滑。斯時筆者不斷提出警示並剖析大膽西進對台灣的可能傷害。1996年4月初突然接獲黃老前輩於4月2日的親筆來函，稱其對自由時報3月29日筆者所寫〈對付中國宜打「經貿戰」〉乙文無任感佩，並說關於台資西進對台灣的傷害，他於元月號財訊上「九六年金融情勢與理財方向」多有說明，且檢附該文影印本供筆者參閱。當時黃老前輩為第一銀行董事長。記得當時筆者曾復函，讚佩其身為公營銀行董事長竟敢發表〈大膽西進後遺症無窮〉之論述，在國內實屬鳳毛麟角。由於我們的觀念與看法一致，經過簡短的書信往來之後即成為忘年之交（黃老前輩大筆者20歲）。

黃老前輩該篇大作影本，歷經二十五年歲月的浸蝕，雖已泛黃，但如今取出重閱一遍，對其於二十五年前即能提出〈大膽西進後遺症無窮〉之論述，更感受到黃老前輩之睿智與先見之明。1996年台灣四百年來第一次民選總統時，中國在台灣南北海域發射導彈恫嚇，當時的李登輝總統乃採取「戒急用忍」經貿政策予與回應。一、二十年後，在一個偶然的機會，黃老前輩親口告訴筆者，當時的「戒急用忍」政策是他向李前總統建議的。這顯然與黃老前輩該篇大作有關。

保住台灣經濟發展命脈

2000年政黨輪替後，李前總統先後成立群策會與李登輝學校，黃老前輩、台大林向愷教授與筆者，除了常受聘為李登輝學校之講師外，也經常應邀出席群策會所舉辦的論壇或研討會，為守護台灣而努力。在2001年11月初，首次執政的民進黨政府鬆綁「戒急用忍」，改採「積極開放、有效管理」政策之後，產業界要求開放八吋晶圓廠西進登陸之聲浪響徹雲霄。當時我們也同聲竭力反對開放八吋晶圓廠西進（筆者於2001年12月17日與2002年3月7日在自由時報分別發表〈開放八吋晶圓廠登陸宜再三思〉與〈八吋晶圓廠開放西進之總體觀〉兩文，於2002年3月14日在Taiwan News總合周刊第20期發表〈八吋晶圓廠開放西進宜緩不宜急〉一文），直到政府透過贊成與反對開放雙方辯論後，最後作成待12吋晶圓廠達到相當規模後才開放八吋晶圓廠西進的結論。由於該項決策才留住台積電在台灣生根、茁壯，致今成為去年全球遭受武漢肺炎疫情肆虐以來台灣的護國神山，保住台灣的經濟發展命脈。

由於「積極開放」政策風行，卻又疏於「有效管理」，台商西進投資倍增，「錢進中國、債留台灣」的情況有增無減，導致台灣產業空洞化，經濟成長率一年不如一年。黃前國策顧問乃與吳澧涪、彭明敏前資政及吳榮義資政等人會商對策，並邀筆者蒐集、整理台商大量西進對台灣經濟造成的傷害之相關資料，由吳澧涪前資政致送陳水扁前總統，建請其調整「積極開放」政策。陳前總統乃於2006年元旦文告中，宣示將「積極開放、有效管理」政策改為「積極管理、有效開放」政策。然而，不知是陳前總統並非真心要調整「積極開放」政策，或是行政部門陽奉陰違？行政院竟然於同年間籌劃召開「經濟永續發展會議」（簡稱「經續會」），企圖再放寛台商投資中國的上限，並開放三通直航。黃老前輩、林向愷教授與筆者加上群策會、台聯黨等，則在「經續會」上扮演踩煞車的角色，雖是螳臂擋車，但總是盡了守護台灣之力。

2008年政黨再度輪替，中國國民黨的馬英九上台後更對中國全面開放，並謀建構蕭萬長所鼓吹的「兩岸共同市場」（即「一中市場」），導致台商的中國投資熱潮更勝於前，而台灣的年均經濟成長率則更加下滑。馬英九謀求建構「一中市場」，以便最終達成其「終極統一」的目標，則以2010年6月與中國簽署ECFA（經濟合作架構協議；是中國與香港與簽署的「更緊密經濟夥伴關係安排」（Closer Economic Partnership Arrangement，簡稱CEPA）的翻版）為最具關鍵性的戰略意義。事實上，自2009年初馬政府定調兩岸要簽署ECFA之後，黃老前輩、林向愷、筆者與一些台派學者（如成大許忠信教授、中央大學邱俊榮教授…等）加上群策會、台聯黨即極力反對，黃老前輩、林向愷、筆者、許忠信與邱俊榮等人堪稱是堅決反對ECFA與「一中市場」的急先鋒。我們曾合力為群策會編寫《ECFA答客問》及《ECFA答客問》增修版兩本小冊子，分別於2009年4月與2010年6月出版。黃老前輩則常以「澎湖之於台灣」來作比喻，他認為一旦簽署ECFA，最終完成「一中市場」後，「台灣之於中國」的地位將有如「澎湖之於台灣」，被「邊陲化」、「殖民化」（colonization）。惟當時大多數國人並不清楚ECFA是什麼東西，更不了解ECFA對台灣可能帶來的傷害，同時最大在野黨民進黨也只是表面上反對馬政府要以「黑箱作業」的方式去簽署ECFA，並非全心全意地反對與對岸簽署ECFA。因此，實際上馬政府並沒有遭遇多大的阻力，即於2010年6月29日由海基會與中國的海協會於中國重慶順利完成簽署ECFA。

反對ECFA與「一中市場」

之後，對於馬政府為了要進一步建構「一中市場」，而要再與中國簽署服務貿易協議（簡稱服貿協議）與貨物貿易協議（簡稱貨貿協議）、在台灣設置自由經濟示範區（主要是為中國而設）、開放中資來台（便於中國滲透、竊取台灣的高端產業技術），黃老前輩、林向愷與筆者也都站在同一陣線，極力反對。我們也曾於2013年9月間合力為台灣北社撰寫《服貿協議答客問小手冊》。幸好當時有太陽花學運將服貿協議擋下來，讓馬政府的如意算盤未能得逞，而保住了台灣的元氣。

黃老前輩雖年歲已高，但其守護台灣的精神仍未稍減，即使已是九十以上的高齡，仍然筆耕不輟，關心台灣的未來。2020年是ECFA簽署後第十年，有人擔心中國會以終止ECFA來懲罰台灣，黃老前輩則於2020年6月號民誌月刊發表〈終止ECFA是真好事〉專文，指出終止ECFA絕不會成為北京之政策。他認為「經濟統合」是北京對台政策之重中之重，如果真的終止ECFA，我們也應「額手稱慶」。去年11月15日由中國主導，號稱全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」正式簽署，親中學媒齊稱台灣將無可避免成為「亞洲孤兒」。黃老前輩即撰文〈RCEP震撼對台灣是利多〉予以駁斥（見《民誌》月刊2021年1月號）。該文指出，美中兩大經濟、政治集團，將會因此由競合走向競爭；台美BTA與印太各國之FTA將成為順理成章，台灣從此可逃脫中國的全球性圍堵，不再是亞洲的孤兒了。之後，黃老前輩又寫下〈迎接「台灣關鍵十年」〉一文，發表於《民誌》月刊2021年3月號。該文指出：「未來這十年務必戮力完成下列幾項護台工作：一、經濟堡壘的建立；二、軍事堡壘的建立；三、國安法制的建立。若經濟堡壘、軍事堡壘能如期完成，『北京勢必知難而退』，台海之和平才得以維持。」此文看來猶如臨終遺言！偉哉黃老前輩！在走到人生旅途的終點之前，仍然掛懷著台灣未來十年的安危。黃老前輩守護台灣的精神將永垂不朽！但願台灣未來真能如願逃脫中國的全球性圍堵，永保和平安全與繁榮。黃天麟老前輩一路好走！

(晚輩 王塗發 敬筆 2021年5月30日)