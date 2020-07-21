台南新樓醫院今日（7/21）上午10點由新樓醫院院長蔡江欽、國立成功大學老年學研究所所長白明奇、國立臺灣歷史博物館館長林崇熙共同簽訂三方合作備忘錄，目標是整合社會資源、社區與研究三方，達到三位一體之連續照護，造福更多需要幫助的人，亦期待能秉持教會醫院服務社會的精神透過專業服務、社區深耕經驗，共同營造臺南市區成為失智友善的照顧服務體系。

蔡江欽指出:隨著人口老化，失智人口逐漸攀升，為使失智者及照顧者能獲得適切且妥善照護，減輕其照顧負擔，衛福部於2017年起推動長照2.0服務計畫，將50歲以上失智症者納入服務；而台南新樓醫院自2014年度起承辦「長照資源不足地區失智症社區服務」，並陸續於永康區、新化區設立樂智據點服務，深入社區給予失智照護服務；更於2018年度承辦失智共同照護中心，適時地依照失智症者狀況予以轉介至醫療端、長照資源或日照、機構，達到延續型照護，整合失智社區網絡服務。為了讓患有失智症的長輩們和家屬能擁有更優質的生活品質，且讓社區民眾能更認識失智症，台南新樓醫院於2019年始與臺史博簽屬合作，宣示並營造整合性的社區失智友善環境，開辦志工培訓課程，並實際於台南新樓醫院-永康復國樂智據點實習、也推廣辦理相關活動，共同打造社會資源與社區資源共享的照護鏈。

成大老年所研究團隊則於2020年亦進入臺史博，提供其輔具之工具與和長者互動的新觀念，共同合作並實際引導長者，期待未來能提升台南市失智者與失智症家屬們的生活品質。

蔡江欽再次強調:本次簽立合作備忘錄為首次由社會資源、社區資源與研究面三方簽屬合作，期望經由三方不同層面的想法，能激發出更適合年長之失智症者、家屬的生活模組，進而達成讓台南市成為健康友善的高齡樂活城市，且更加進一步落實讓台南新樓醫院成為社區身、心、靈健康維護的標竿醫院。