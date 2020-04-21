WHO秘書長譚德塞又說台灣在2019年12月31日的通報中並未提及人傳人現象，第一份疫情通報是出自中國武漢。但全球網友不買帳，要譚德塞下台的連署直逼百萬大關。圖/取自WHO推特

武漢肺炎疫情至今還沒看到轉折點，全球總計247萬2259例確診，16萬9986例死亡。面對各國指責，WHO至今完全沒有承認失職，還甩鍋再度聲稱台灣的電郵並未說明人傳人現象，還說第一份疫情通報資料來自中國武漢，但無法止息全球對WHO秘書長譚德塞的不信任，加拿大網友伊普（Osuka Yip）發起「呼籲WHO秘書長譚德塞辭職」的請願。目前連署人數已達98.2萬人，直逼百萬大關。

WHO傾中立場造成全球疫情大流行，數以萬計的無辜喪生，經濟重創。各國指責WHO對台灣的警訊「已讀不回」，才導致病毒擴散全球。對此，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）20日在日內瓦記者會上回應，台灣在2019年12月31日的通報中並未提及人傳人現象，第一份疫情通報是出自中國武漢。

譚德塞稱，WHO的所有文件都是可以查證的，台灣發出的電子郵件只是要澄清中國的通報內容，並沒有其他意思。

儘管如此，WHO應對武漢肺炎疫情的處置持續受到撻伐，加拿大網友伊普（Osuka Yip）發起「呼籲WHO秘書長譚德塞辭職」的請願。提案內容寫道，譚德塞1月23日拒絕宣布疫情成為「國際公衛緊急事件」（PHEIC），之後感染人數與死亡病例在5天內成長將近10倍，與他低估疫情的決策有關，認為譚德塞不適任，應立刻辭職。

這個請願，目前已獲得全球98.2連署，直逼100萬大關。