今年是高醫校友會浴火重生的一年!如同全世界在去年COVID-19的肆虐。高醫校友會也經歷創會47年來最慘痛的階段。高醫大前校長劉景寬說:今年我們以「台灣高雄醫學大學全球校友總會」重新出發!校友會將浴火重生。

劉景寬強調,要把高醫從謝獻臣院長47年來開創的高醫校友會延續下去! 大家一起為創辦人杜聰明博士創設高醫公益學校財團法人、延續台灣醫學教育的使命而努力!

農曆年節將屆,前瞻展望新的一年,他希望「台灣高雄醫學大學全球校友總會」能夠蓬勃發展,促進高醫帶動台灣醫療、台灣高等教育發展,讓台灣繼續在世界上We can help. We are helping. (我們可以提供幫助。 我們正在幫助)

此外,高醫有近5萬個校友是否都能自然的成為校友會的一員?「高醫大全球校友總會」獨步全台首創「自然校友會員」劉景寬說,校友會本來就是有很大包容的團體。只要畢業就很自然有資格成為校友會的一員,可是宥於國內社團人民團體法的關係,必須繳會員費與召開會員大會等基礎,所以高醫海內外5萬多個校友要自然納入也會很困難。所以他提出創設「自然校友會員」。

會址設於高醫校內(高市十全一路100號)的「中華民國高醫大校友會」(俗稱高醫大校友總會理事長藍傳盛)已遭內政部在去年12月17日強制處分「解散」;以台灣為名!新的「台灣高醫大全球校友總會」已獲內政部核予籌備,高醫大王國照、余幸司與劉景寬等三位前校長及海內外眾多優秀校友如「台灣血液之母」的林媽利、國策顧問詩人曾貴海、吳樹民、陳永興、吳運東、黃壽雄、蔡義弘、陳信甫與仙妮蕾德總裁陳得福等均列名聯名推薦,籌備會主任委員為蕭悧悧。

47年來,從謝獻臣院長開創高醫校友會,在校友支持之下,校友會一直支持高醫的發展。這個傳統也一直延續著杜聰明創設高醫的公益學校財團法人的組織來到高雄、延續台灣醫學教育的使命。

而且更進一步把照顧偏鄉醫療公平理念在60多年前就帶到台灣,可說是我們高醫創辦人杜聰明博士的先知卓見。

當前台灣都在重視醫療公平社會正義時,我們創辦人在60幾年前就已想到了

這樣的使命在高醫、高雄醫學大學是一個公益化的財團法人。他辦學是努力的培育菁英到全世界去服務。

他也把醫療研究發展與社會公益都帶來,高醫人也秉持這樣的精神,在畢業後成立校友會回饋我們的母校高雄醫學大學,希望高醫大繼續茁壯,延續創辦人精神與宗旨

事實上,全球校友會是在2012年我上任校長時成立。那時為拓展台灣校友會的組織,在台灣各地也陸續成立北中南校友會。此外,更在全球各地包括中國、港澳與馬來西亞,也結合已有40多年的美國北美校友會與日本校友會在一起成為全球校友會,逐漸地凝聚全球校友。

現在是一個國際化的社會"全球化的發展"我們的學生在各地發展,也有在全球各地回來高雄在我們高雄醫學大學就讀,所以這種全球化的趨勢本也是自然發展當然全球校友會是逐步建立...

正好在2016年藍傳盛當選友會長時,當時因為有要破壞校友會的人跟內政部檢舉,使得他的當選一直陷入膠著,所以我們就把全球校友會浮上檯面。讓他出面來包含全球校友會當時高醫透明革命以及校友希望轉型正義的活動。那時全球校友會也請藍傳盛在國內協助發展,全球校友會已逐步展開。

去年(2020)12月17日高醫校友會被內政部取消。那這時當然全球校友會很自然的由當時曾陳蕙詩當了5、6年後,交給蕭悧悧去進行承續使命正式向內政部申請登記成為正式的社團法人

高醫有近5萬個校友是否都能自然的成為校友會的一員?事實上,校友會本來就是有很大包容的團體。只要畢業就很自然有資格成為校友會的一員,可是宥於國內社團人民團體法的關係,必須繳會員費與召開會員大會等基礎,所以高醫5萬多個校友要自然納入也會很困難。所以我提出創設自然會員。凡是高醫畢業生或就讀過以及在高醫從事教育的教師一段時間以上,高醫體系一段時間以上的職員也都可以加入,讓大家愛護高醫公益財團法人的都能繼續有一個凝聚的地方來促進高醫發展。所以,我們規劃自然校友會員,只要登記,就接受。未來各種活動訊息,都會通知。大家一起為公益的高醫財團法人來努力,促進他們的進步發展,杜聰明創辦精神能夠繼續培養、培育醫療人才,提供醫療服務,促進偏鄉醫療服務,這是我們創校精神,也是我們校友會創辦實後希望努力促成的高醫的發展

新的一年,希望校友會能夠蓬勃發展,也能促進高醫的發展,並盼帶動台灣醫療、台灣高等教育發展,讓台灣繼續在世界上扮演We can help. We are helping. 我們可以提供幫助。 我們正在幫助

