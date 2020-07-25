本文由原作者改寫自泛科學〈關於生理性別、社會性別、性別認同和性傾向，你搞清楚了嗎？——從《阿莉芙》談性別多元與跨性別〉。圖／擷自《阿利芙》官網

本文由原作者改寫自泛科學〈關於生理性別、社會性別、性別認同和性傾向，你搞清楚了嗎？——從《阿莉芙》談性別多元與跨性別〉。

近年來，諸多不同面向的性別議題與性少數主體，於台灣社會的視野中浮現；從亞洲第一的同性婚姻平權立法、到我們的跨性別閣員，都讓台灣成為世界的焦點。而與其相關的學界，如心理學、社會學、人類學等等，大抵上又是怎麼看待性別多元的呢？本文將對此做基本的介紹。

性別是什麼？

要談性別多元，就不能不先了解什麼是性別。在英文裡，「性別」至少包括以下兩種不同意涵：

●性（sex）：指的是跟生理／身體相關的性別，或稱生理性別。

●性別（gender）：指的是我們在社會上表現出的性別身份，或稱社會性別。

從日常生活經驗裡，我們或許遇過一些女生，她們不但一點都沒有「女人的樣子」，甚至可能「man」得要命；這裡所謂「女人的樣子」、「man」，就是社會性別──因為那是社會文化下的性別角色，跟生理性別沒有絕對的關係。只不過，在傳統的性別框架裡，「生理面向的性別」與「社會面向的性別」是掛勾在一起的：男人就要有「男人的樣子」、女人就要有「女人的樣子」，但女人和男人哪可能只有一種樣子呢？

生理性別只有男女？

說到生理性別，大多數人第一時間想到的，就是男性與女性兩種分野；然而，現在生物學界認知到，事情遠比原先想像的複雜許多，如《科學人》雜誌英文版2017年9月號（以及台灣中文版2017年10月號）的文章〈別只看XX或XY〉，就探討了生理性別的多樣性光譜――很多時候，生理性別並非只有男女這麼簡單：可能擁有各種樣態、或者無法簡單分類。

社會性別的跨越歷史與文化

至於社會性別，歷史上也有很多跨越男女分界的紀錄。例如，歷史學家羅提凡．保羅（Lotte Van de Pol）和魯道夫．戴克（Rudolf Dekker）在1989年的研究中，發現光十七、十八世紀的荷蘭，就有一百多起女性偽裝成男性的案例記錄。

同時，社會性別的跨越不但早就有之，人類學家也發現，在許多文化裡，男女也不是唯二的性別選項。在印度，閹人（Hijras）已有兩千年以上的歷史，屬於男女之外的第三性，以往被認為擁有特殊的祝福或詛咒能力；北美原住民中，存在雙靈（Two-Spirit）的概念──同時擁有兩種性別靈魂的人，被視為具有特殊的藝術和精神特質，能夠成為兩性間的調停者。不僅如此，在台灣原住民中，也存在非男女二元的性別體系。

跨性別是什麼？

在談論跨性別的時候，有兩個名詞常被提及：

變性者（TransSexual）：其認同的性別和出生時的生理性別不一致，並可能透過醫療等外力去改變身體，以符合自身的性別認同。

變裝者（CrossDresser）：穿著被社會歸類為異性服飾的人。

跨性別一詞於早期被發明出來的時候，乃作為變性者的對照，指的是不想改變生理性別，但以另一個社會性別角色身份生活的人。然而，隨著時間演變，跨性別一詞涵蓋範圍逐漸擴大；到了1990年代，變性者和變裝者也被納入跨性別的定義裡。時至今日，跨性別已成為語彙的大傘，底下包括許多不同次族群。若參照美國心理學會對跨性別的定義，我們大致可以說：不論是內在的性別認同，或者外在的性別表現（像是社會性別、性別裝扮等等），只要跟男女二分的主流社會期望不同，均可被涵蓋在跨性別底下。

習慣上，跨性別（Transgender）也常和女同性戀（Lesbian）、男同性戀（Gay）與雙性戀（Bisexual）合稱LGBT。

同性戀與跨性別

在以往，性傾向和性別認同議題常常被混為一談，跨性別也容易被誤認為同性戀者；但事實上，跨性別者並不總是喜歡生理上的同性──社會性別、性別認同和性傾向並無絕對關係。不過，需要強調的是，跨性別和同性戀的分界，並非總是清楚的：在個人層次，很多時候可能是曖昧模糊的，端看當事人的自我認定。例如，有些由女跨男的跨性別者，年輕時會認為自己是陽剛女同性戀，後來經過摸索，才發現自己更適合當個跨性別者。

就台灣的用語慣例，「同志」一詞原常用來指稱同性戀者；然而近年來，隨著同性戀之外的性少數主體現身，「同志」也會作為性少數族群、或LGBT社群的統稱，依文字或語境脈絡而定。例如，每年在台北舉辦的「台灣同志遊行」，英文名稱便為TAIWAN LGBT Pride。

性別知識的演進

隨著科學日益發達，我們對性別的知識也越來越豐富。舉例來說，十八世紀的科學家，當發現男性的大腦平均較女性的大腦更重時，認為這是男性比女性聰明的證據──但現在我們已不這麼想。又如，著名人類學家瑪格麗特．米德在1935年針對部落的研究發現，生理性別和性別氣質、社會性別並沒有絕對的關係；即使生理結構都是男性/女性，在不同的地方與文化下，表現出來的性別角色可以非常不同──社會文化參與了性別角色的塑造。

以往，生理性別與社會性別、性別氣質、性傾向等掛勾在一起，組成性別刻板印象套餐；一旦生理性別決定了，你的其他性別特質就必須照刻板印象走，否則會受到社會的異樣眼光或打壓。現在，我們愈來愈認知到，每個人的性別特徵都有所不同，性別差異是光譜式的，而非傳統二元式的；社會性別的跨越也是跨時代、跨文化的現象。從這個角度來看，跨性別其實也是人類社會中正常的性別體現之一。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台