敦睦艦隊群聚感染武漢肺炎自18日爆發後，海軍司令劉志斌上將始終未現身回應外界的質疑。直到今天下午才在軍方的莒光園地中，他強調，海軍敦睦支隊在執行任務中部份官兵感染新冠肺炎，外界對國軍戰力產生許多質疑和輿論的壓力，「我身為海軍司令責無旁貸，要表達最誠摯的歉意，一定肩負起最大的責任，帶領海軍官兵度過難關」。圖/取自莒光園地

敦睦艦隊群聚感染武漢肺炎自18日爆發後，海軍司令劉志斌上將始終未現身回應外界的質疑。直到今天下午才在軍方的莒光園地中，發表對國軍弟兄的談話，他強調，海軍敦睦支隊在執行任務中部份官兵感染新冠肺炎，外界對國軍戰力產生許多質疑和輿論的壓力，「我身為海軍司令責無旁貸，要表達最誠摯的歉意，一定肩負起最大的責任，帶領海軍官兵度過難關」。

劉志斌表示，海軍敦睦支隊在執行任務中部份官兵感染新冠肺炎，引起了社會各界的高度關注，甚至對國軍戰力產生許多質疑和輿論的壓力，身為海軍司令責無旁貸，要表達最誠摯的歉意，一定肩負起最大的責任，帶領海軍官兵度過難關，維護屬於軍人的榮耀與自信，重拾國人對海軍的信任。也要請國軍官兵與國人，一起為正在與病毒奮戰的國人同胞與官兵祈福，並感謝第一線醫護人員的辛勞付出。

劉志斌強調，海軍是國軍這個大家庭的一份子，我們是一家人，有血濃於水、同甘共苦、休戚與共的革命情感。此時此刻，我們最關心的是官兵們的身體健康，以及軍心的穩定，戰力維持，讓大家繼續堅守崗位，把保家衛國的責任做好。

他說，此次專案調查小組初步的調查報告，其中暫將兩位同仁調離現職是為了後續配合案情的調查與事實真相的釐清，展現我們負責任的態度。

劉志斌強調，我們要讓全體國人知道，三軍一體，如手如足，沒有人可以分散我們的力量，分化我們的感情，國軍是團結一致、合作無間的戰鬥體。

劉志斌提及，過去，我們攜手度過許多的困難，確保國家的安全與人民的福祉；現在，這一場與病毒的作戰，在軍民攜手同心下，我們必將贏得勝利，籲請國人與官兵安心。

他表示，我們的敵人中共正在大肆宣傳國軍遭受重挫，也期待我們產生戰力間隙，但是他們錯了，我們要讓他們知道，國軍面對敵人的威脅，絕對不會有絲毫的鬆懈，所有的戰備演訓還是維持正常進行，保持最強的戰力和戰備，堅守崗位。我們用行動證明，中華民國國軍，手不會放、情不會淡、心不會散。有誤失但是不會退卻，會跌倒但是不會氣餒，我們必將會克服橫逆，成為更勇敢的國軍。