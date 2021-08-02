美中所謂全方位競爭下，資訊作戰仍被視為重中之重，中共在大外宣上，不斷增加預算，企圖以「說好中國故事」手段，拿下國際話語權，尤其是在主導網路議題的社交媒體，老共著力更深，最近美國智庫公布一項調查：老共拼命撒錢，臉書已經變成老共大外宣重地，其次推特，再來是YT油管。

早在今年2月，英國媒體《新聞公報》已經揭露：中共透過中國日報，環球新聞網向臉書下單，重複舖文洗白新疆集中營，並把病毒來源倒向美國製造，每則舖文「置入行銷費用」二百美元到四百美元不等，舖文登出後，由五毛或網軍在上面留言，按讚，轉傳，在社羣平台發酵。

最近臉書還出現超級帳號，一小時轉傳數萬次，專門替老共宣傳，帶風向，臉書雖然沒辦法進入中國市場，卻表現一副中共打手姿態，除了臉書、推特，油管也是論價錢，登出來自中共農場製造的一大堆假訊息。

台灣紅色協力者挑戰言論底線

活躍在網路領域，為老共說好話的中共紅色擴張協力者，基本上有三種：第一：正式上班的網軍，大約兩百萬人，分散中國各地，對不同國家展開攻擊，台灣政府統計：每一分鍾就遭受中共網攻七萬次，內部機密文件被盜，頻率驚人，第二就是所謂「五毛」，屬於編制外打工性質網軍，每一則文宣，可以領取政府發給五毛錢，這類五毛人數超過兩百萬，第三就是「自乾五」，俗稱自備乾糧的五毛，這是給台灣紅色協力者專號，人數無法計算，因為號稱自備乾糧，沒有領取老共補助，就可以避開「為匪工作」的紅線，因為台灣是言論自由國家，「自乾五」的行為，可以遊走在親共或叛國的灰色地帶，台灣法律也束手無策，前天，一位台灣退休將軍高安國，就在視頻上大談中共併吞台灣，武統戰爭號角一起，軍隊應該如何陣前起義，這些論述已經越過言論自由底線，卻未見司法單位究責偵辦。

個人自乾五，成本輕，效果大，一隻手機就可以在家錄影上傳，屬於資訊戰爭的單兵，影響洗腦人數或幾百或上千，但是長期經營下來，積非成是，單兵力量也不能輕忽，比較危害的還是暗裡是紅旗，卻偽裝成藍旗反著綠旗的傳媒集團，這些傳媒在美國就算不是紅色同路人，至少也算是「紅色代理人」，可惜台灣一直沒有通過「中共代理人法案」，讓這些自乾五團夥，越來越囂張，只要政府想立法整頓，就變成打壓言論自由。

從以疫亂台，到消滅台灣國產疫苗行動上，這票自乾五集團軍，結合媒體自乾五和民代自乾五，學者自乾五，連成一氣，四處搬風，從質疑各種疫苗到否定國產疫苗，最後自己帶風向，自己做民調，民調宣傳有一半台灣人不相信國產疫苗，目標就是要讓台灣國產疫苗胎死腹中，造成台灣防疫失敗，經濟重挫，才能接受老共擺佈。

因為疫情影響，7月29日在廣西南寧舉辦的「中台關係研討會」大拜拜冷冷清清，除了各地台辦和涉台學者被迫要參加，台灣的各種紅色「自乾五」只能視訊出現，會中仍然是歌頌中國好棒棒，祖國必統爛調，唯一不能說的秘密就是：「台灣人根本不會接受中共併吞」，因為此話一出，紅色真五毛或自乾五就會失去前程和頭路。



作者指出，台灣紅色協力者挑戰透過網路挑戰言論底線，卻未見司法單位究責偵辦。示意圖／擷自美國國務院https://share.america.gov/