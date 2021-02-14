去年11月以來，中國監管單位先是叫停螞蟻集團的上市案（IPO），繼之又對阿里巴巴集團展開反壟斷調查，讓馬雲立即落入遭中共整肅的疑雲中。圖／擷自2018世界經濟論壇

自從去年11月以來，中國監管單位先是叫停螞蟻集團的上市案（IPO），繼之又對阿里巴巴集團展開反壟斷調查，讓馬雲立即落入遭中共整肅的疑雲中。在長達兩個多月的紛擾後，中國央行副行長陳雨露於1月15日主動對外發布：「在金融管理部門指導下， 螞蟻集團已經成立整改工作組，正在抓緊制定整改時間表，同時保持業務的連續性和企業正常經營，確保對公眾金融服務的質量。」

簡短聲明一出，市場一度解讀為:「中共釋出了放過馬雲及其企業一馬的訊號」。

觀察人士表示，中國確實有心整頓互聯網金融和平台經濟做大後所帶來的市場失序現象。但項莊舞劍，意在沛公，中共真正想要從馬雲身上得到的還是「數位霸權」，也就是，阿里巴巴集團龐大的海內外消費者背後的金流、資訊流和內容流。他們說，在黨國體制下，馬雲無從抵抗，只能乖乖配合，交出這「三流」，讓中共可以輕易在國內、甚至部分海外國家開始建立數位威權主義（digital authoritarianism）。

一位不願透露姓名的數據資安專家向美國之音表示，北京確實必須出手解決，中國普羅大眾透過螞蟻等金融平台超額借貸所可能引發的泡沫化問題。但除了金融市場的整頓外，透過劍指阿里巴巴集團，這位專家說：「共產黨最想要的是馬雲的數位霸權。什麼叫數位霸權？就是三流：金流、資訊流跟內容流。」他解釋，內容流讓中共可以控制人民的思想，而金流則賦予中共權力，得以一窺民間的富有程度和金錢往來流向，至於對資訊的掌控讓中共可以集中權力，做到對人民完全的極權控制。

該數據資安專家表示，若在馬雲配合下，中共掌控到近9億中國人民的金流，就可以做到全面徵稅、打擊洗錢和黨內貪腐之目標。他說，中國有為數龐大的電商透過平台買賣貨品並未繳稅，若能確切掌握其營業額，中國就得以解決嚴重的逃漏稅問題，做到全面徵稅。

另外，中國人士透過比特幣（bitcoin）洗錢的歪風早已盛行，他指出，中國約佔全球比特幣交易的三至四成，規模之大曾讓中國央行於2017年為防範洗錢、一度下令暫停提幣業務。據市場分析機構CoinGecko（幣虎）的最新統計數據顯示，比特幣已是全球加密貨幣市場最大的幣別，最新總市值在6,700億美元，若中國的交易量佔三成，也有高達2,000億美元的規模。

但在中國嚴格整頓比特幣的洗錢行逕下，該數據資安專家說，中國新崛起的數位幣，包括阿里幣、WeChat幣其實提供了另一個新的洗錢管道。不管是透過平台進行「假買賣、真金流」往來，來進行洗錢，還是透過向平台在中國境內借出款項，由海外不明單位還款，把錢洗進中國，或反之把錢洗出中國境外。他說，這些洗錢行徑中，也不乏有共產黨員的貪污行徑，因此，中共若透過阿里平台，掌握到人民的金流，也可以進一步打擊貪腐和洗錢犯罪。

科技霸權方便中共鎮壓異己

該數據資安專家表示，根據中國國家情報法第七條之規定，他合理推斷，馬雲可能早就上繳數據給中央政府，只是他所提供的數據可能並非全面，也可能有所隱瞞，或者讓人無從辨其真假，因而引發中共現在要透過馬雲的所有權，來進入阿里資料庫取得數據全貌的意圖。雖然數位霸權有助於中國打擊金融犯罪，但他說，成功建立數位霸權後的中共將會是一個「很恐怖的政權」，因為這也是一個讓中共可以方便鎮壓異己、侵害人權的工具。他舉例，中共透過追查線上購買聖經或可蘭經的金流，就可以追查出地下教會成員或回教徒等之行踪及其捐款的流向。

除了金流，他說，平台所提供內容流和資訊流，則讓中共可以進一步審查言論，控制人民的思想，或進一步擴權，將中國帶向全面監控人民的極權體制。

中國已有全球硬體製造的優勢，例如，全球近九成的讀卡機都是中國製造，該數據資安專家說，只要中國政府一聲令下，相關人士要透過這些硬體設備所留有的「後門」、來蒐集海外人士的個人資料，包括護照號碼，並非不可能。尤有甚者，他說，隨著中國互聯網平台和軟體服務業的向外擴張，例如阿里雲端服務的市佔率已是全球前幾大，僅次於美國亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等公司所提供的雲端服務，或者是線上影視串流網站愛奇藝也很積極在海外華人市場搶占收視消費人口等等，未來，透過這些中國大型科技公司，中國政府的數位霸權很可能進一步擴展到海外，除可蒐集海外人士的個資、進行監控外，也可輕易透過下架，直接製裁他國產品，例如，澳洲紅酒，或者影響到所謂「傷害中國人情感」的國際品牌在其所掌控之市場的銷售。

據阿里巴巴首席執行長張勇於去年7月的宣示，阿里巴巴集團矢言要在2036年前，做到服務全球20億消費者、協助1,000萬中小企業盈利的規模。

該數據資安專家表示，隨著科技的進步，未來50年內，人類的經濟活動、高達七成的GDP都有可能是在線上進行，因此，擁有數位霸權的國家很可能就可以主導全球的經濟發展、金流、資訊流和內容流，他認為，這會是中共著眼的長遠國家大業。