媒體揭露，中法合作契約規定，武漢P4實驗室一旦開始運作，法國科學家必須進駐，確保安全，這也是當初WHO同意中國進行P4等級實驗室的附帶條件。但是，中國卻粗暴片面違約，實驗室落成運作，就把法方人員一腳踢開。圖／取自中國政府網

4月底，全球「武漢病毒」確診病例突破300萬，死亡破20萬，已經可以預料，未來數字仍然會上升，歐美國家，到5月會進入滑坡，但是印度、俄羅斯、非洲和中南美，則要進入高峰，地球南北被瘟疫輪流席捲，成為定局，悲觀地說，明年瘟疫尚未止息，因為，抗疫的疫苗無法順利出現，年底瘟疫仍然無法撲滅，人類持續被瘟疫圍困時間，必然就會延長。

法國2008年諾貝爾獎得主呂克說，「武漢瘟疫基因排序後半段是愛滋病毒，這是人工製造」，此話一出，引起科學界爭論，早先印度科學論文就有此說，如果真的是SARS和愛滋病毒合成，病毒疫苗問世，恐怕會更加困難。

4月19日，北京傳出，公安部副部長孫力軍被雙規拉下馬，側面消息說，4月初，孫力軍已經被控制，習近平急於剷除身邊的江派人馬，內鬥進入深水區，並且說，「逮捕孫力軍和武漢生物實驗室有關」，於是，武漢P4實驗室機密又被提起，孫力軍落馬後，與孫力軍交好的紅粉知己，央視董卿和李思思也被帶走調查。

4月24日，法國大報《費加洛日報》以頭條標題抨擊，「中共欺騙全世界」，內容中提到法國確診病人，死亡率是中國90倍之多，令人無法相信，證明中共從疫情開始就是隱匿，由中國內部流出的文件揭露，單單武漢死亡數字，就超過10萬，剛剛在歐洲出版，武漢作家方方所寫的英德版〈武漢封城日記〉，也佐證這一點，中共不只是隱匿疫情，還在武漢封城前，讓民眾大逃亡，造成世界大災難。

西方掌握武漢P4實驗室機密資料

《費加洛報》的報導，剛好是美國，法國，英國，澳洲，印度，義大利等國，相繼向中共求償的時候，前天，《世界日報》也罕見揭露2017年，在武漢落成的P4實驗室，本來中法合作契約中規定，一旦實驗室開始運作，法國科學家必須進駐實驗室，確保安全，這也是當初WHO同意中國進行P4等級實驗室的附帶條件，但是，中國方面卻粗暴片面違約，實驗室落成運作，就把法國方面的人員全部踢開，尤其是中國指定由自己人興建，興建公司是中國解放軍的營建單位，中共一開始就計畫把P4當作生化武器場所，野心昭然若揭，中共違約粗魯排除法國在武漢實驗室耳目，顯然，法國也不是省油的燈。

根據郭文貴爆料，4月初，一位持有P4實驗室極機密資料中國科學家，最近被安排安全抵達巴黎，這位被法國安排，逃亡到法國的P4實驗室官員，必定是法國方面離開中國之前，所埋下的細胞，而在武漢封城解除之後，有辦法把重要人物和證據文件帶出國門，後面運作的人，當然不是小人物，這個人據稱，就是被雙規拉下馬的公安部副部長孫立軍，而孫力軍背後黑手，則是「五眼聯盟」國家。

孫立軍年輕時，在澳洲南威爾斯大學攻讀公衛研究所，海歸後先任職上海衛生局外事處，被政法委書記孟建柱提拔，擔任秘書，2007年就到北京上任，很快在2013年擔任公安部第一局局長，然後成為副部長，這個位子就是滿手血腥的劊子手位置，謀殺、毒害、迫害人權樣樣都幹，所以升遷很快，孫的太太李莉，早就移民澳洲，外傳李莉海外帳戶有百億鉅款，可以說是嚇人的數字，到底是自己所有，還是替人保管，恐怕還須一番追查；目前，李莉下落成謎，有一種說法是被澳洲情報單位保護，所以，孫力軍在中國，完全是單幹戶，這種情況在中國官場很普遍，大多數貪官，已經把家人送到海外，高官遇到狀況就先落跑，就算自己被落馬，自己的家人也不受連累。

但是，澳洲是五眼聯盟之一，李莉肯定被美國政府掌握，加上孫力軍的職位就是人權迫害者，名列美國司法人權惡棍被全球提告名單，例如擔任610辦公室主任，迫害法輪功，以及對人權律師搜捕，在香港越界逮捕書局老闆，孫力軍更是直接發號者，美國透過海外除罪條件，要求孫扮演雙面特務，也不是不可能，其次，孫力軍是江派人馬，當然知道自己有可能被習派清算，因此，他在澳洲保留的機密文件，預料已經被澳洲情報單位掌握，所以，暗中效力美國，為自己未來投奔西方後路著想，上周，六個國家聯合對中國發難，措辭嚴厲，想必已經分享過從武漢實驗室流出的情報資料。

目前，六個國家所提出求償總金額，已經來到1300兆台幣，法國馬克宏要求中共把病毒起源交代清楚，語氣相當肯定，很顯然，法國情報單位已經掌握，這位逃亡到法國的武漢生物實驗室官員物證人證，馬克宏說話才理直氣壯，很有所本。

法國過去一直不願意和中共翻臉，為了長期的貿易利益，這一次中共搞太大，西方國家領袖被人民罵到臭頭，如果不亡羊補牢，很可能被推翻下台，唯一可以保住政權的方法，就是趕快和中國翻臉，就算未來不一定拿到賠償，至少現在出了一口鳥氣，剛好，習近平剷除孫力軍事件，給了西方國家可以用力的機會，未來勢必還有好戲可看。