居家檢疫者偷偷溜出門事件頻傳，甚至傳出有人邀朋友到家開轟趴。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）直接飆罵「太過份」，完全是「不怕死、不識相！」圖/取自衛福部臉書

武漢肺炎疫情險峻，境外移入越來越多，居家檢疫快速暴增，光台北市就達到9,000多人，卻屢屢傳出居家檢疫者偷偷溜出門事件，甚至傳出有人邀朋友到家開轟趴。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）直接飆罵「太過份」，完全是「不怕死、不識相！」

陳時中說，「在家開趴一個是不怕死、一個是不識相啦！居家檢疫者這樣非常不識相，就是讓朋友陷入危險情況，這狀況我們會嚴禁，但如果是單獨有限度拜訪，我們不禁止，弄到開轟趴真的太過分了，我們將來會嚴厲處分！」

副指揮官陳宗彥說，居家簡易每天都在增加，新北北市比較多，建議兩個地區成立call center，很多縣市居檢疫裡感是來執行，調度區公所協助，再加上區公所有些志工，也納進來協助居家簡易，六都建議協助第一線人員，用call center制度來關懷。

根據指揮中心統計，國內持續有民眾需居家檢疫、居家隔離14天，累計有超過4萬人，國內居家檢疫、居家隔離累計發出229張罰單，累積罰款超過1800萬元。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前接到罰單者229人，其中居家隔離罰款114萬元，居家檢疫者罰款1752萬元。

依據指揮中心資料，居家檢疫開罰人數前三大縣市為台北市(69人)、新北市(54人)、臺中市(33人)；開罰金額前三名為新北市(新台幣319.5萬)、桃園市(新台幣312萬)、臺中市(新台幣219萬)；開罰百萬總件數3件。