「胡璉祭典活動我每年都來！」

「我已經來了N次了，我還會再來！」

「每年都來金門怎麼每次都還有新東西?！」

這是同團的團友們一路上不斷在我耳邊重覆的臺詞，團友們知道我第一次踏在金門的土地上，因此不斷熱心主動提供趣聞以期待我能再度前來，比起過往出遊的經驗只能依賴導遊做在地的特色介紹，此次的金門遊我有幸能從更多不同角度的人們口中的分享，拼湊出更為立體的金門，其中包括巧遇的路人和同行者，以及金門縣109年度優秀青年的公務員楊家穎、現齡92歲第一屆怒潮軍事政治學校校友梁懷茂教授、研究金門歷史有素的曾建元教授等有緣人，讓我從出發時心裡計劃著難得的假期要好好地出遊放空，到結束這一趟三天兩夜之旅時被導遊小陳譽為「最認真團員」，而如此之大的轉變，則都要歸因於金門精彩的戰地歷史文化與得天獨厚的觀光資源……。

這片比臺北市土地面積還要小的金門縣，卻是保住今日臺灣擁有自由空氣的重要防線，這一路風景總覺得走也走不完、逛也逛不膩。我走訪了大大小小有如蟻穴般的坑道、戰爭時期留下來的各種文物、精雕細琢的閩南古厝建物、各種歷史文化主題博物館，所到之處，無不想要多駐足停留，總有時空重疊般身歷其境之感。那些昨日金門人的記憶，彷彿今日還在上演著，……震天價響的炮彈聲、胡璉將軍的發號施令、關鍵的一個戰報、軍中樂園的叫號聲……欸?！不對！人怎麼又不見了，我得趕快上車了。

此次有幸與紀念胡璉將軍逝世43周年怒潮校友會金門參訪團的團員們一起，因此行程大多與護國戰爭歷史及追思金門的現代恩主公胡璉將軍有關。以前只聽說胡璉對金門多有貢獻，今天親眼見到那些受過胡璉恩澤的晚生後輩們，只要一提到他們口中的「恩主公」，這個話匣一開，很容易地就可以瞬間融化掉陌生和安靜的空氣，一談到胡璉將軍的往事，人們便揚起幸福的神情，很具動感地敘說著當年的情景，深怕後人遺忘這曾經讓軍人榮譽、讓百姓溫飽、讓金門發光的那段艱辛歲月。

胡璉的卓見和創舉，包括了創辦名號響亮的金門高梁酒廠，再加上金門餐桌上特有的賣「雞頭魚尾」的勸酒文化，即在雞頭或魚尾指向的酒客間不斷加杯的習俗，讓金門高梁酒成為遊客喜愛的伴手禮之一，但我還是秉持著「茶亦醉人何需酒，書能香我不需花」的精神，沉醉在金門深厚的歷史文化裡就已心滿意足。鋼打鐵鑄的花崗岩屏障，在昔日守護了金門，藏身花崗岩盤富含礦物質的寶月神泉，則將金酒凝煉成日月精華，在全世界白酒競賽中屢次獲得金獎。如果按照對金門貢獻多寡來說，應也可將花崗岩晉升為一級上將了吧！

行程中我最喜愛的，還是那左看、右看、上看、下看，看也看不膩的閩式建築，從每一塊紅磚到每一根樑柱，每一片花磚到每一座石雕設計，每一個方寸角落都是藝術，透顯著先人的精神傳承，更是體貼和溫暖敦厚的人情寫照。比起那些氣派的現代高樓大廈高牆上掛著的令人似懂非懂的抽象畫，我更愛情深意重的閩南建築表現。不由得羨慕起古人，而深覺「現代人的藝術是長在嘴巴裡，古人的藝術就在生活裡」。

收拾行李準備回程時，耳邊還不斷地響起團員們的叮嚀：「下次還要再來喔！」回想這一趟三天兩夜的行程，確實感到有一點點意猶未盡，每個景點在我心中都溫存著無窮的回味，翻開手機裡的每一張照片，都讓我一再揚起笑意。確實，金門還有很多的地方，我都還沒有走訪，而去過的地方也都覺得還沒有盡興就又要到下個景點了。是否會想再去一次金門？我心中早有盤算，……「下次一定要買到『毋忘在莒』的造型手機架......」。

踏訪了這一圈曾經轟轟烈烈的戰爭現場，有多少英雄好漢曾經在此搏鬥和倒臥在我腳下？不禁思考，為什麼沒有人喜歡戰爭，但是戰爭卻從來都沒有消失過，而且出現的次數越來越頻繁，形式越來越不同，像是貿易戰、金融戰、生物戰、能源戰，或是如同最近香港反送中運動中的價值戰、筆戰、選戰，還有可能出現在日常生活中的夫妻冷戰、學生讀書挑燈夜戰、名利地位爭奪戰等等。

妒忌、貪婪、私慾等惡德鑲嵌人性，但真誠、善良、忍讓等美德也與生俱來。如每個人都能把自己做好，抑惡揚善，這個世界就可以避免更多的遺憾。如果你問我，面對惡人的挑釁，我會選擇靜默和走避嗎？答案早已流淌在我的血液裡了，「我會毫不猶豫地跳出來應戰」，因為縱容侵凌，對惡行沉默，就是幫助迫害善良。金門島不語卻堅定地向我們證實了它所經歷的這一切。



胡璉金門故居，現為胡伯玉將軍紀念館，於擎天營區明德公園旁。圖／擷自維基百科，公有領域