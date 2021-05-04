「民族自決權」是第一次世界大戰中間，美國總統威爾遜承諾予歐洲範圍的民族權利。1941年，美國總統羅斯福和英國首相邱吉爾簽署《大西洋憲章》，在條約內底提出民族自決原則：予每一個民族在無受外來威脅和干涉下，自由地決定其主權歸屬和國際政治地位。

1947年蔣介石為了建立可以掌控和剝削的台灣社會，授權陳儀執行「二二八民族屠殺」，大規模殺害台灣社會精英，破壞既有的社會秩序，台灣民族是在這種悽慘的教訓下來形成，開始追求台灣民族獨立。到目前已經超過70%的台灣人口，堅定認定自已是台灣人，呣是之那人，咁哪無夠3%還自認是之那人，呣做台灣人。

成功大學法律系副教授陳怡凱昨昏5月初2於「制憲公投與國家正常化」學術研討會講：有資格在台灣行使人民自決權來建國的，是只有在台灣島上行使統治權者和被統治者全體，以國族身分來建國。陳教授嘛講：必須是民族或國族才會當是自決權的主體來建國。

國際政治環境有「民族自決權」，無所謂「國族自決權」。所以，主張「以國族身分來建國」，是台灣人欠缺堅持正當立場的弱點。波羅的海三國在1990年代初期，由民族主義者占多數在行使統治權的「議院」，完全否定外來的《蘇維埃聯邦憲法》的束綁，在美國總統無支持的情況下，勇敢議決行使「獨立公投」，只有有民族認同的住民才有參與公投的權利，堅持自己是蘇聯人的俄裔移民著祙當投票。

維持現狀最終會遭到併吞

換一句話來講，目前全面執政的本土民進黨，事實上有權力否定外來的《之那民國憲法》的束綁，剝奪赤藍立委的投票權，勇敢在立法院決議行使民族自決權的「獨立公投」！這是在之那共產黨綁匪還無能力對台灣發動有意義的侵略行動前，團結台灣人，造成台灣在法理上實質獨立的政治事實，上要緊的機會！

最近美國真權威的前瞻政治趨勢分析，清楚指出，台灣維持現狀著是等待被之共綁匪併吞！尤其，蔡英文為著借用所有的力量擋「論文門」被拍開，可能害台灣陷入閣較困難正常化的環境。

真可惜，目前的民進黨，無台灣民族主義信念，致到歸黨充滿殭屍政客和三腳仔黨員，攏咁哪顧眼前的個人利益，甘願屈服在外來勢力的威脅下做奴才走狗，完全無心願嘛無意志開創有利推動台灣民族獨立的政治環境。所以，民進黨的墮落予台灣人學到的另外一個悽慘教訓：咱著學習並採取被壓迫民族獨立鬥爭的思想和行動，高舉並實踐台灣民族主義！

咱台灣人著靠自己努力推動台灣化的社會環境，來帶動民族主義的覺醒和提升台灣人的文明素質，鼓舞和深化邁向台灣獨立建國的政治思想和環境，予國際社會尤其是咱的國際盟友清楚瞭解，台灣人的決心和意願，嘛予之那人和之共綁匪對台灣民族獨立的本質有較正確的看法和感覺。