9月29日至10月1日，由歐洲之聲、民主中國陣線主辦的「人類社會十字路口：民主與專制——維藏蒙漢香港台灣聯合起來反對專制獨裁政權」系列活動，在柏林西爾特霍夫賓館（Hotel Sylter Hof）舉行。圖／田牧製作提供

當下的人類社會，處在危機四伏、天下動蕩的時代，在「民主與專制」的十字路口，世界未來面向何方？每一個社會人都將面對嚴峻的現實，面臨艱難的抉擇！

整個世界從駭然中驚醒，東方大國自我標榜著「人民共和」，打著「民主改革」的旗號，卻借著「多元政治」的美聲，推「專制獨裁」為「新」，居然妄圖躋身多元一簇。世界是否睜開眼睛辨識：「人民共和」，只是粉飾天下的標籤，皇曆還是陳舊的，只是換了新衣。泱泱大中華，舊時，天下為君者，皇帝也，家天下；而今，天下為君者，共產黨，黨天下。芸芸眾生虛冠以「共和主人」之名，卻無當家議政之實，淪落為共產黨的奴才。這就是今日中國社會關係的寫照。

在香港，港版《國安法》淩駕於香港《基本法》之上，造成制度性的危機，不僅民主與法制遭遇取締，「一國兩制」50年不變的承諾，也蕩然無存。

在維吾爾地區，推行人權迫害政策，「集中營」圈禁式的成批、成規模的人權侵犯，造成了維吾爾地區的恐怖危機。美國、加拿大、荷蘭等民主國家已將此定性為「種族滅絕」政策，嚴重地違反了聯合國《世界人權宣言》精神，是明火執仗的侵犯種族惡行。

針對台灣，在台海周邊海空域，解放軍海空軍戰艦軍機，從不間斷地環繞台灣島巡遊和軍演，大有大軍壓境、公開威脅入侵台灣的架勢，台灣人民遭遇空前的政治軍事恐嚇，台灣主權面臨威脅與危機。整個民主國家陣營為之震驚和憤怒，但聯合國、許多亞非國家居然不為所動、視而不見，國際法形同虛設。

在中國，實行專制獨裁統治，人民在政治高壓下成為失去自由人權的奴隸，整個國家一人獨裁，一片噤聲。因言治罪，以文入獄等案例，比比皆是，中國的民主人士、維權人士、宗教人士等，被強壓在社會的底層。改革開放改變了一部人的命運，但這些積攢了一些資本的富戶，也是朝不保夕，紛紛外逃。

人民要發聲！人民有權選擇！9月29日至10月1日，由歐洲之聲、民主中國陣線主辦的「人類社會十字路口：民主與專制——維藏蒙漢香港台灣聯合起來反對專制獨裁政權」系列活動，在柏林西爾特霍夫賓館（Hotel Sylter Hof）舉行，這是一次疫情期間舉行的現場實地與網絡視頻相結合的研討會。

出席現場會議的有：國際筆會和平委員會副主席廖天琪、台灣駐德國大使謝志偉、內蒙人民黨主席席海明、世界維吾爾大會柏林代表庫爾班•海玉爾（Kuerban Haiyuer）、民主中國陣線總部召集人王國興、德國西藏組織主任丹增•措希鮑爾（Tenzyn Zoechbauer)、新蘇黎世報記者約根•卡爾（Jürgen Kahl）、法國漢學家瑪麗•侯芷明（Marie Holzman）、「六四網上紀念館」策劃人長平、德國漢學家施嘉碧（Gabriele von Sivers-Sattler）、漢學家記者沙佩雪（Sabine Peschel）、德國媒體人狄雨菲（Didi Kirsten Tatlow）、香港人在德協會秘書長Amy Siu、德國獨立記者米歇爾•雷（Michael Leh）、歐洲之聲主編潘永忠、中國民主黨全國聯合總部副主席劉偉民等。出席視頻網絡會場的有中國政論家胡平、《河殤》制作人蘇曉康、政治評論家陳破空、台灣政治學教授曾建元、資深媒體人程翔、藏人行政中央宣傳部西藏之頁主編蔣揚次仁、華盛頓光傳媒董事長王安娜、民主中國陣線總部召集人王進忠、唐元雋、梁友燦、宋書元、民主中國陣線美國分部主席顏荔等。

整個活動由美國《光傳媒》、紐約《明鏡電視》實況轉播。10月1日上午11點至下午14點，在中國駐德國大使館前舉行示威抗議活動（詳細地址：Alexanderstraße u. Märkisches Ufer，10179 Berlin）。參加示威活動的有大約十個德國人權組織。