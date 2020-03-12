世界衛生組織已經宣布武漢肺炎全球大流行，為了防堵疫情擴散，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，正在研擬擴大採檢，海外入境人士採自費篩檢，並建立系統增加自主健康管理者的管理強度。

陳時中表示，歐洲8國和中東2國已升到旅遊疫情建議的第二級（警示）、並將歐洲16國升到一級（注意），國人對這樣情況的警示，3級警示國家回來的話就要居家檢疫，其他警示國家回來要自主健康管理，在機場不管這2種的任何一類，有症狀就會採檢送驗，陽性就會送到醫院，陰性則會繼續觀察。

陳時中表示，自主健康管理和居家檢疫強度差很多，自主健康管理希望再加強管理強度，每天量體溫後確實通報，有症狀就要回報，目前正在建立資訊系統，不用人工去查，透過系統就可以回報，有症狀就回報，有違反規定就予以重罰。

陳時中指出，目前正研議進一步啟動擴大採檢的方式，未來國外人士來台，採用自費方式擴大採檢，例如特殊必要情況，包含有些國外官員要進台灣時，進來時間沒有很長，居家檢疫14天後又要回去，特殊需求下，根據檢驗量能會提供採檢，但是還是需要一點時間準備，目前來說，還要考量到沒有症狀就直接採的話，無法達到病毒量，病毒量低容易被忽略，所以還在審慎考慮中。

陳時中表示，所有急救醫院都會列到擴大採檢地區，今天下午就會通知各醫院。