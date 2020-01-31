中國武漢肺炎確診數恐破萬，中央流行疫情指揮中心今（31）日提醒使用口罩的正確時機，呼籲健康民眾不需一律戴口罩，優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。圖／林冠妙

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒感染肺炎）疫情延燒，中國官方今（31）日公布，截至昨天午夜為止，中國新增1982例確診病例，累計確診病例達9692例，今天恐破萬，世界衛生組織（WHO）今天也宣布將武漢肺炎疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」，中央流行疫情指揮中心表示，將持續統籌各部會人力及資源，加強港埠檢疫措施，降低民眾恐慌。

據中國國家衛生健康委員會公布資料，截至1月30日24時，中國累計31省市區(不含港澳)確診9692例，較昨天新增1982例，其中1527例重症，累計213例死亡，新增重症病例157例，新增死亡病例43例（湖北省42例、黑龍江省1例），新增治癒出院病例47例，新增疑似病例4812例。

累計密切接觸者11萬3579人，追蹤中10萬2427人，除了台灣外，國際間累計110例確診，分別為泰國14例、日本12例、香港12例、新加坡10例、馬來西亞8例、澳門7例、澳洲7例、南韓6例、美國6例、法國6例、越南5例、德國4例、阿拉伯聯合大公國4例、加拿大3例、尼泊爾1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例、芬蘭1例、菲律賓1例及印度1例。

台灣中央流行疫情指揮中心統計，30日國內新增102例通報個案，目前累計通報838名個案，含9名確診、583名排除、239名隔離檢驗中(124名初驗陰性、其餘待檢驗)。

目前9名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。9名確診個案接觸者總計486人，其中29人有症狀已通報，17例二採陰性、12例檢驗中(7例二採檢驗、5例尚無檢驗結果)。

指揮中心重申使用口罩的正確時機，呼籲健康民眾不需一律戴口罩，優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買，並提醒有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩，全力守護國內防疫安全，確保國人健康。另今日專家會議，專家建議一般學生無須戴口罩，如生病，請在家休息。