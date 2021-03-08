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每日國際焦點

日本總務相武田良太8日召開記者會，宣布撤換總務審議官谷脇康彥。總務審議官谷脇康彥、國際戰略局長卷口英司分別接受NTT款待，違反國家公務員倫理。

緬甸翁山蘇姬所屬全國民主聯盟議員欽貌拉因抗議政變被捕，7日在拘留中死亡。緬甸貿易公會呼籲罷工。

法國工業家及政治家奧利佛達梭，7日私人直升機墜毀於諾曼第身亡，直升機駕駛一同殉職。奧利佛達梭出身達梭集團創辦家族，曾任達梭通訊總裁等家族企業職位與達梭集團董事，之後代表法國共和黨擔任國會議員。

美國打擊中國無人機廠大疆創新，使其在美國分公司人才大量流失。

日本

總務相武田良太8日召開記者會，宣布撤換總務審議官谷脇康彥。總務審議官谷脇康彥、國際戰略局長卷口英司分別接受NTT款待，違反國家公務員倫理。

緬甸

翁山蘇姬所屬全國民主聯盟議員欽貌拉因抗議政變被捕，7日在拘留中死亡。緬甸貿易公會呼籲罷工。

澳洲停止與緬甸軍事合作與援助。

印度

警方於北方喀什米爾逮捕150羅興亞非法偷渡客，將遣返緬甸。

美國國防部長奧斯丁預計訪問印度。

菲律賓

警方7日於4省掃蕩環運分子與左派組織，槍殺9人，逮捕4人。

俄羅斯

美國發現俄國情報單位支持的三個線上媒體抹黑輝瑞與莫德納疫苗。

法國

工業家及政治家奧利佛達梭，7日私人直升機墜毀於諾曼第身亡，直升機駕駛一同殉職。奧利佛達梭出身達梭集團創辦家族，曾任達梭通訊總裁等家族企業職位與達梭集團董事，之後代表法國共和黨擔任國會議員。

因為塞納河岸遊客不聽防疫社交距離管制，6日警方淨空塞納河岸，驅離數百人。5日警方已經禁止在河岸邊飲酒。

美國

紐約州州長安德魯·古莫深陷性騷擾與隱瞞劇情風波，面臨左派輿論要求辭職壓力，7日表示拒絕辭職。

美國打擊中國無人機廠大疆創新，使其在美國分公司人才大量流失。

葉門

胡塞叛軍宣稱發射無人機、火箭攻擊沙國拉斯坦努拉、達曼、阿西爾。沙國表示一架無人機自海上攻擊拉斯坦努拉，沙國成功攔截；飛彈攻擊達蘭，在一處住宅大樓附近爆炸，無人死傷。沙國則空襲胡塞叛軍於沙那及各省基地。

象牙海岸

執政黨於大選中取得58%席位。

赤道幾內亞

巴塔市軍事基地7日因炸藥管制不當引發大爆炸，15死500多傷。

巴勒斯坦

迦薩地區發射火箭偏離目標，誤擊巴勒斯坦人漁船，造成3死。

約旦

總理改組內閣希望加速推動國際貨幣基金指導的改革。

福和會官方網頁：www.fratwn.org