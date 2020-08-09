陳永興：我回顧自己一生走過的路，我還是要維持作為一個台灣人精神科醫師的尊嚴，勇敢的走到上帝面前，呈上我的人生自白書。圖／民報資料照

每個人的一生，都是上帝編織的一幅畫，或是上帝創作的一首交響曲，或一齣戲。我們在上帝的創造中是獨一無二的，每個人都有自己的人生路要走，也都有自己的生命價值和意義！每個人在人生過程中扮演的角色，唱出的音符，揮灑的色彩都不相同，但必定有神的美妙安排在其中。人生雖有酸甜苦辣、悲傷喜樂，但作為一個台灣人精神科醫師，我是心存感激也堅守愛和公義的原則，走過我七十年的歲月！

就像老邁的戰士要離開人生的戰場之前，我回顧自己一生走過的路，我還是要維持作為一個台灣人精神科醫師的尊嚴，勇敢的走到上帝面前，呈上我的人生自白書，除了交代反省自己一生所作所為，也希望留給後代台灣學醫的年輕人一些學習和思考的材料，在面對台灣艱難的未來挑戰時，年輕的世代可以做出甚麼選擇和決定，讓我們生為台灣人知識份子，近百年來的夢想能有實現的一天，這是我這本《七十自述》最主要的出版動機！

書的內容由我口述，得到民報的三位同仁陳俊廷、陳惠卿、林崑峯協力整理文字和影音圖像；又蒙玉山社魏淑貞女士協助出版事宜；學生時代就認識的李筱峰、黃文龍和黃春明三位亦師亦友的人生知交為本書寫序，在此敬表謝意和感恩！

但願本書能讓讀者稍微了解從1950年代迄2020年代這七十年當中，一位失敗的理想主義者——我，陳永興醫師為台灣奮鬥的人生歷程，雖未成功但無怨無悔堅持到底，我的人生或許可稍減遺憾了！