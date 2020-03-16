我們能做並且該做的，就是不涉及台海戰略形勢的內部改變，如以行政命令將中華航空等改名為台灣， 類此為全民設想的內部改變，美方沒有理由反對，中國更沒有立場叫囂。圖／取自維基共享資源

被中共故意隱匿的武漢肺炎病毒肆虐中國之後，三個月來傳遍南極以外的世界各大洲，到處封城鎖國，雞飛狗跳，百業蕭條，哀鴻遍野，衍為罕見的世紀災難。

對比於許多國家處理災變的荒腔走板，認知中國長於欺騙的台灣則超前部署，表現了公衛醫療的高度水準，有條不紊的循序漸進，全民健保的有效運作，抗疫指揮的專業素養，民間企業的同心協力，官民合作無間讓瘟疫可防可控，沒有造成恐慌，已讓世界各國刮目相看，紛紛以口頭或文字表示讚賞，認為該向台灣學習。

中共為不可告人的政經盤算而隱匿疫情，不惜犧牲眾多百姓以及各國人民的寶貴生命，且用殘酷的極權手段「維穩」來保住政權，壓住所有呈現真相的影音資訊，外界大多不信出自中國大黑箱的確診與死亡人數，也很難想像突然被封在家裡不准外出50幾天的龐大人口中，發生了多少悲慘的變故，只能從一些難得流出的視頻裡，窺見那種水深火熱的煉獄景象。

封城的煉獄景象

武漢社區大樓居民在深夜集體發出的淒厲嘶吼，中共某副總理走訪疫區時，居民高喊「一切都是假」的沉痛抗議，意圖美化造神的《大國抗疫》巨著，上架幾天就下架，出自良心揭露實情的教授、醫師、公民記者都被抓捕消失…，種種不尋常的跡象，顯示習近平的統治基礎已經動搖，中共的「維穩」也很難長期有效，當中國人民普遍理解兩岸政府對抗瘟疫表現的文明與野蠻時，越強的「維穩」將引發越強的反抗！

台灣多數人民的理智選擇為自己帶來的「好運」，已在武漢肺炎橫掃世界後彰顯出來，「清廉、勤政、愛鄉土」的政府，所作所為都禁得起國內各界的嚴厲檢驗，也獲得了國際上的普遍好評。而近年來在政經利益上遭受中國強力挑戰的美國，更把台灣視為西太平洋的重要戰略盟友，白宮和國會兩黨一致的挺台作為，已在實質上把台灣當作友好的邦交國。台灣似應善用有利的國際形勢，加緊突破還是不正常國家的困境。

然而，日前AIT發言人孟雨荷清楚表示，「嘗試改變現狀會威脅穩定，不可諱言，這個情況並不完美。」言下之意是，「美台現在不能建交，美國還沒有準備如何應付這個改變帶來的挑戰。」

推動正名強化認同

在這種情況下，我們能做並且該做的，就是不涉及台海戰略形勢的內部改變，例如以行政命令將中華航空、中華郵政改名為台灣（或FORMOSA）航空、台灣郵政等等。立委林昶佐也表示，台灣並未立法規定國家的英文或外文名稱，護照封面的外文國名使用TAIWAN就好，以免因武漢肺炎禍害世界而產生的反中排華風潮波及台灣人民。

類此為全民設想的內部改變，美方沒有理由反對，中國更沒有立場叫囂。像這回防疫措施那樣循序漸進，審時度勢去做，相信應可讓「不完美的情況」漸趨完美。