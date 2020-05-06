不要再說「台灣不能走在美國前面，獨派跑太快，是吃快弄破碗。」事實是美國以及國際上許多國家政府及民間組織支持台灣進入國際組織已經在前面為我們開路了，對於入聯，蔡政府沒有作好準備？圖／作者提供，擷自陳水扁新勇哥物語臉書

《紐約時報》在5月2日凌晨03:23發表一件驚天動地的好消息，消息來源是美聯社，因此不會假：美國駐聯合國使節團（USUN)美東時間星期五先在推特表示「台灣被排除在聯合國外，不只是公然侮辱台灣，也違反聯合國創立宗旨。」接著由美國駐聯合國大使Kelly Craft女士再推此訊息，明顯看出川普政府最新政策動向，對台灣影響巨大。

這消息國內竟沒見媒體好好評論？這應該是蔡政府可以把握的好時機啊！2007年陳總統就曾主動寫信給聯合國秘書長潘基文，提出以「台灣」名義申請加入聯合國，還辦了牽手護台灣及入聯公投。其實陳總統早在2003年就提出「催生新憲法、全民公投」。

依台灣民意基金會調查85%台灣人贊成加入聯合國，美國政府此一行動，台灣政府、民間該是歡天喜地啊！然奇怪的是：台灣媒體的報導重點在各國贊成台灣參與世衞組織，而非台灣入聯，何以弄錯方向？更奇怪的是，台灣政府對此天大地大足以鼓舞人心的美國重大政策是默默無聲，好像不知所措，並沒有任何回應。對於入聯，蔡政府沒有作好準備？

中國方面叫囂表示「強烈憤怒，堅決反對」。之所以在此時刻美國清楚表示支持台灣進聯合國，可能是因為川普民調半個月降了15%，他必需痛擊中國，不只如此，他已下令美國情報局等單位，全力蒐集證據調查武肺起因。由此觀之：中美間的戰爭，「台灣」成了關鍵籌碼，雖然悲愴，但對台灣而言未嘗不是個大好機會，然而我們準備好了嗎？

黨國不分的黨國體制繼續存在

美國支持的是「台灣」，全世界支持的也是「台灣」，而不是REPUBLUC OF CHINA下的「台灣省」，因此台灣進入聯合國，正名制憲是眼前重要課題。希特勒時代的德國，國徽、國旗、警察、軍隊、軍旗都鑲著納粹黨的黨徽，正如國民黨統治下的台灣一樣，所有的國徽、國旗、警察、軍隊、陸海空軍軍旗，都鑲嵌著國民黨的黨徽，尤其是海軍軍旗，就是黨徽！而今觀之，戒嚴時期的黨國遺緒，這些符碼其實還存留在台灣政府及民間，連國家名稱都無法與國際接軌，還存有CHINA。因此，美國送來的「天大禮物」政府竟然如此靜默，不知如何接，要不要接？

近日台灣正名制憲的契機頻頻出現，然政府及執政黨的反應頗讓人失望：民進黨團書記長鍾佳濱說：「護照、華航」兩案在上個月受到矚目，但這個月氣氛已不同，現在最重要的議題是紓困，社會氛圍希望多點紓困、少點政治，不如先擱置一下！還真被國民黨料到，先安個「正名倒數計時器」笑你沒種。作為民進黨黨團書記長，政治只有眼前之「術」，看不到長遠的理想、價值、使命，真愧對民主前輩。亦或是我執政黨要做的時候自己來做，不想被你時力、基進等小黨攬功？

黨國司法作為黨國體制的守門員

法院高層到底還有多少老法統？中華民國法官的惡行惡狀是不勝枚舉，眼前：獨派青年向兩蔣棺木潑漆，初次交保金額8萬 ；而香港銅鑼灣書店創辦人林榮基在台北被統一促進黨成員恐嚇威脅潑紅漆，法官梁夢迪裁定僅以6000元交保，創下台灣司法史上紀錄之低。獨派年輕人明白這面車輪旗，根本是反智、反人權和反社會的符碼，代表的ROC是與現實脫離的虛幻國體，致台灣成為無國之國。以行動燒掉黨國色彩濃重的車輪旗，是除去殖民符碼，其進步理念，屬言論自由的層次，竟被判刑？

太陽花學運魏揚、妖西等人一審無罪、檢察官上訴，二審改判有罪；獨青燒車輪旗，地院判無罪，檢察官還上訴，像這兩案在陪審制就不可能發生，陪審團一旦判無罪，檢方就不得上訴。司改牛皮！高院仍是黨國法統下的恐龍法官？地院判的到高院就逆轉。太陽花學運堵住服貿，擋住中國勢力入侵是所有台灣人的抉擇。老法統這批親中法官，肆無忌憚羞辱台灣人，打臉太陽花運動，面對恐龍法官卻沒有退場機制！可是蔡政府就是不推陪審制，政黨輪替，黨國司法好像更合理存在？

與黨國體制共生，縱容其繼續穿透民主社會？

蔡總統說：「對中國抱有警覺，但不必然帶有敵意」，當中國要台商、要世界各國的政府、企業……都得表態時，還認為中國不是敵國？所以錢進中國非進敵國？不想去中，沒有敵我意識，「假性認同永」遠存在，認為自己也是中國人，處於內戰狀態的延續，藍丁的思維如此，是以台灣難以團結面對敵人！可惜綠營也有不少知識人是這麼想，不統不獨繼續走著看，目標在哪就是搞不清？

民主、正義的建構首在「解殖」，很遺憾本土政黨執政，不願觸碰這問題，漸漸地竟與中華體制共生，這體制於是越顯自然合理？在本土政權重新定義、重新包裝下回到黨國體制的老路。如此，入聯的機會來了，又如何？

台灣入聯，我們準備好了嗎？

不要再說「台灣不能走在美國前面，獨派跑太快，是吃快弄破碗。」事實是美國已經在前面為我們開路了，國際上也有多國政府及民間組織支持台灣進入國際組織，澳洲、美國、德國、加拿大不管是國會議員或民間團體，都還發起過連署要求其政府與台灣建交或支持台灣入聯，時局對台灣大好，國內不該還靜悄悄，甚至刻意忽略美國駐聯合國大使提出支持台灣入聯的訊息。

作為全面執政的本土政權，維持現狀等同是甘作黨國體制的守門員，再好的時機放在眼前，怕都蹉跎了。台灣人有義務，為自己建構清晰的台灣國家意象，媒體、民意有義務督促政府完成台灣國家正常化，而不是配合政府的維持現狀。把握難得的機會，正名制憲，回應美國。台灣入聯，我們準備好了嗎？