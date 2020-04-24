斯德哥爾摩大學是歐洲第一個成立孔子學院的大學，但瑞典與中國的關係在新冠病毒疫情爆發後進一步惡化，瑞典也關閉最後一所孔子學院，成為徹底關閉孔子學院的第一個歐洲國家。圖/取自斯德哥爾摩大學推特

瑞典關閉最後一所孔子學院，成為徹底關閉孔子學院的第一個歐洲國家。美國國家評論（National Review）4月23日說，瑞典最後一所孔子學院被關閉時，瑞典與中國的關係在新冠病毒疫情爆發後也進一步惡化。

美國之音引述Taiwan News報導說，瑞典去年12月就關閉了在瑞典設置的全部四所孔子學院，只在南部城市法爾肯貝里（Falkenberg）保留了一個孔子學院的教室。這個教室上星期也被關閉。瑞典國際事務研究所（Swedish Institute of International Affairs）亞洲計劃主任葉必揚（Bjorn Jerden）認為，這證明瑞典對中國的態度出現了轉變。

國家評論說，中國2005年在瑞典斯德哥爾摩大學開設了第一所孔子學院，也是歐洲第一所孔子學院。這所學院在2015年被關閉。斯德哥爾摩大學副校長維丁（Astrid Soderbergh Widding）解釋關閉孔子學院的理由時說，“總體而言，在一所大學的框架內建立由另外一個國家出資的學院是備受質疑的行為”。

國家評論指出，瑞典與中國之間的關係在新冠病毒疫情出現之前就已經開始惡化了。2019年11月，中國逮捕了瑞典國籍的香港書商桂民海。國際筆會瑞典分會之後將2019年鼓勵遭迫害作家和出版商的圖霍夫斯基獎（Tucholsky Prize）授予桂民海，中國隨後對瑞典實施了貿易制裁。有專家評論說，北京方面的舉動讓中國和瑞典之間的信任受到嚴重破壞。

中國政府2004 年在許多海外大學開始設置孔子學院，提供的理由是推廣中國語言和文化。但美國政府官員指出，這些孔子學院是中國政府的宣傳工具。

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷去年在一個國會聽證上說，孔子學院“存在相當程度的間諜模式”，而且是中國共產黨政府宣揚軟實力和擴大影響力的一部分。他說，孔子學院的項目還允許中國政府限制學術自由並進行審查。

美國國會參議院調查委員會2019年的一份報告說，2012年1 月到2018年6 月，共有15 所美國學校報告從中國漢辦接收資金1547萬美元，但是委員會向100所與中國合作開辦孔子學院的美國學校調取的財務紀錄顯示，漢辦直接向美國學校提供資金超過1.1億美元，遠遠超過學校的上報。

近來，多所美國大學陸續中斷與中國孔子學院的合作，包括開設了北美第一家孔子學院的馬里蘭大學。