拜登總統曾以「國家」稱呼台灣。然而，美國以「美國在台（灣）協會（American Institute in Taiwan）」稱其在台代表機構，此時正是「正名」良機。示意圖／擷自AIT、Pixabay，民報合成

去年12月18日是公投決戰日，四個「不同意」勝出，否決四件提案。「反萊豬」提案不僅涉及經濟，也牽動外交。就經濟層面，它關連到台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP），以及未來的國際貿易，而外交層面所產生的效應將會更深廣。

極度關注此案的美日勢必對蔡政府處理重大政務和解決艱難挑戰的才能，與台灣人民理智成熟的判斷能力更有信心，也更堅定台灣是值得信任的盟友。美國在台協會副處長柯傑民 （Jeremy Cornforth）近日就提到：「台灣是可靠的夥伴、民主政體和良善力量」，美國「會持續支持台灣，一起站上國際舞台，一起參與國際組織」。

美日是台灣兩個極為重要的友邦，值此之際，政府應思考，如何更鞏固台美、台日關係，共同增強台海與印太地區和平的維護。筆者在此提出數項芻議，以供政府高層參考。

一、拜登總統曾以「國家」稱呼台灣。然而，美國以「美國在台（灣）協會（American Institute in Taiwan）」稱其在台代表機構，但台灣卻以「台北經濟文化辦事處 （Taipei Economic and Cultural Office）」稱其相對機構，此時正是「正名」良機。美國身居民主國家領導地位，若能以身作則率先正名，一則為其他民主國家的榜樣，帶動國際正名趨勢。二則具有正義感的小國（如立陶宛）有可能避開遭受中共蠻橫施壓的「無妄之災」。

二、在軍事、民主、經濟、高科技供應鏈上，台灣都具有核心戰略價值。麥克阿瑟 （Douglas MacArthur）將軍曾說：「台灣是一艘不沉的航空母艦」、「失去台灣、就失去太平洋」。曾任美國國家安全顧問的歐布萊恩 （Robert O’Brien）指出，「台灣之於美國具有重大國家安全和外交利益，一旦台灣落入中國共產黨手中，中國人民解放軍就能在短時間內進逼美國大門。」他也提到，「中國拿下台灣後，也將危及日本、紐西蘭、澳洲和菲律賓等其他美國盟友的安危。」美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）表示，台灣對「區域安全和美國是不可或缺的國防利益，至關重要。……（台灣）處於第一島鏈關鍵樞紐，定錨繫住了美國盟邦和夥伴的網絡。」穩定和諧的台海情勢是亞太和平的要素，民主陣容若失去台灣，將是民主體制的重大挫敗，美國也將面臨前所未有的不信任與嚴厲考驗。美國要嚇阻中共窮兵黷武的最佳對策，就是廢除「一中政策」和「戰略清晰」化，鄭重警告中共不可輕舉妄動、挑起危害世界的戰事。

三、去年有多國國會議長和議員組團來台訪問，政府宜真誠力邀美國參衆兩院的兩黨領導人來台會談——尤其是對台很友善的裴洛西（Nancy Pelosi）議長，共商深化台美合作與維持台海穩定等重要國際事務。賴副總統出訪宏都拉斯，過境美國加州時，也許可親自致電裴洛西議長，感謝她多年來對台灣的強力支持，並藉機邀請她來台訪問。

就上述三項使命，政府宜集思廣義，規劃可行方案，啓動各方人脈，戮力達成，每項皆是國家重大成就。

四、日本方面，解禁日本福島食品是近期熱門議題，政府必須儘速處理這項政治性挑戰。目前，台灣仍完全禁止福島五縣食品進口，全然違反世界趨勢。解禁福島食品必然增強台日總體關係，政府務必從食安科學和人民多重福利的觀點，向國人具體解説，竭盡所能消除國人的疑慮，極力反擊某些反對黨「為反對而反對」的惡意阻撓，爭取絕大多數同胞的認同與支持。

近年來，世界局勢已有巨變。中共的戰狼手法霸凌多國和企業，已激起國際公憤及反制。台灣在中共無休無止的挑釁及威脅下，必須時時警戒與回擊，於逆境中鍛練出威武不能屈的堅忍意志。國際貿易和參與是台灣永續發展的關鍵因素之一，蔡總統元旦談話就以「堅韌台灣，立足世界」為主題，揭示「四大公投的結果，顯示了台灣人走向世界的決心。… 我們也要一起克服挑戰、大步前進。」參與國際社會，國民必須具備相互尊重、信守諾言、與基本國際禮儀的素質。誠如自由時報鄒景雯總編輯所言：「如何做好成為國際公民的素質準備，是台灣追求生存發展壯大非常重大的課題。」



美日是台灣兩個極為重要的友邦，值此之際，政府應思考，如何更鞏固台美、台日關係，共同增強台海與印太地區和平的維護。圖／擷自網路，民報合成