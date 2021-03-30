一組聯合國人權專家說，他們對有關維吾爾穆斯林在中國遭到任意拘押並被強迫勞動的指稱「深感關切」。

聯合國人權與跨國公司和其他工商企業工作組等人權專家發表聯合聲明說，他們「收到了與150多家中國國內和外國註冊公司據稱嚴重侵犯維吾爾工人人權有關的信息」。

聯合國網站說，發表這一聯合聲明的人權專家還包括：酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰問題特別報告員、宗教或信仰自由問題特別報告員、當代形式奴役包括其原因和後果問題特別報告員、任意拘留問題工作組、販運人口特別是婦女和兒童問題特別報告員、少數群體問題特別報告員以及文化權利領域特別報告員。

專家發表聲明說：「中國是人權理事會的成員國。作為人權理事會任命的獨立專家，我們認為對中國（包括新疆地區）的正式訪問將是進行這種對話和在自由和不受阻礙的准入基礎上為我們自己評估局勢的理想機會。」

很多中國公司以及中國境外的私人公司被指責使用奴工或產品供應鏈中含奴工成分。這組人權專家說，這包括「眾多全球知名品牌」。

這組專家說，他們以「尊敬的態度敦促中國政府立即停止任何不完全符合國際法、包括少數民族權利在內的人權規範和標準的措施」。

中國被指責侵犯人權，包括任意拘押、強制絕育並強迫維吾爾族人勞動。中國否認這些指稱並說新疆政策的目的是打擊伊斯蘭極端主義。

英國、加拿大、歐盟和美國最近制裁了幾名被控嚴重踐踏人權的新疆官員。