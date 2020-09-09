前言

今年 7 月 27 日開始，《政經傳媒》每二週一次（台灣時間週一早上 9 時）直播的「正名制憲」國際線上座談會，顧及此會是一般討論會，終極目標確定是「建國」，而不是某一特定項目的「正名」座談會，我們的座談會，經過內外人士 e-mail 建議、討論、同意，會長宣佈，已經把「正名制憲」改成「建國正名制憲」。

此文兼談「忞因 meme」（註1）。我們已經用一個「新忞因」 — 「建國正名制憲」— 取代了一個「舊忞因」 —「正名制憲」。此後對於「正名」運動的建國訴求，當可名正言順。「忞因 meme」一辭，見此文末倒數第二節忞因 Meme。

「自我正名」的誤會是免不了的

對於這個免不了的誤會，在這第四次座談會上從反對的聲音，可聽出端倪。我不禁自問自答，至少可問二個問題，而二者都有明白的答案：

一、把「建國」落實爲座談會名稱的前提目標，會阻擾任何過去與將來的正名運動嗎？—包括建國成功入聯前，政府決定改「中華民國」為「台灣國」？篤定不會。政府要改儘管改。

二、以「正名」二字撫慰台灣民心，可達到人民心存畏懼的「建國」嗎？見於筆者的前三篇文章，已經討論過的是：正名的目的是在振奮「建國」的民心，而不在撫慰畏懼「建國」的民心。

會外聲音：人民 —>…… —> 建國 —> 制憲 —> 正名 —> 入聯

以下是會外朋友蔡丁貴教授前幾天自動寄給筆者的一則建國觀點。經他同意，我利用這個機會和我的這篇文章一起登出。很值得讀者參考。他很用心的問：

「沒有人民，如何革命？沒有革命，如何解殖？沒有解殖，如何獨立？沒有獨立，如何建國？沒有建國，如何制憲？沒有制憲，如何正名？沒有正名，如何入聯？」

他感嘆說：「不按順序，本末倒置，徒勞無功。台灣人繞了七十五年的冤枉路，還要繼續繞下去嗎？上主告誡要帶領以色列人離開埃及的摩西說：要勇敢，要堅強，不要害怕，不要驚慌，我必與你們同在。不要抄捷徑，要走遠路。難道台灣人讀不懂這段聖經的意思嗎？台灣人想要抄捷徑抄了七十五年，還在原地打圈子。」

蔡教授認為要「建國」必先「獨立」，要「獨立」必先「革命」，要「革命」必有「人民」的勇敢意志。這個思路，和我上面所問的第二個問題的答案相吻合 — 撫慰膽怯民心是建國的絕路。

總之，只有認定「中華民國」已是一個國家的人，建國已經成了壓在他們心頭的禁忌，他們才有理由否決「建國」。然而，「台灣是主權獨立國家名叫中華民國」並不是本座談會的共識。



第四次「建國正名制憲」國際線上座談會。圖／擷自政經傳媒網路影片

本次座談會的節目安排，進步極速

這第四次座談會，節目安排已經由會員即興發言 3 分鐘（大半超過三倍時間），進升到會員事先準備的「專題」報告。這次有盧主義會員的專題（I）「台灣不是中華民國」和高玉林、謝昀倫會員合作的專題（II）「『亂象叢生』的『中華民國台灣』！」這三位會員的報告，有「 投影片 」和後者自製的精緻廣告。

忞因 Meme

前言中提及「正名制憲」和「建國正名制憲」是二個「忞因」。

「忞因 meme」一辭，是英國牛津大學動物學家 Richard Dawkins 教授 44 年前在他的 The Selfish Gene《自私的基因》（1976）暢銷書中的新創辭。

他將人類文化傳承的過程，對比生物的演化，隨著環境改變進化、優勝劣敗、適者生存等等 https://zh.wikipedia.org/wiki/迷因。

筆者 21 年前，於 1999 年把 meme 翻譯成「忞因」，因爲「忞」音「民」，「忞因 meme」容易聯想「基因 gene」。同時，「忞」字「文」心」上下相疊，有「文化心靈」的字面聯想。理論上，橫向文化傳承的「忞因 meme」類似縱向生物遺傳的「基因 gene」。「忞因學 memetics」字面亦類似「基因學 genetics」。

從「忞因 meme」1996 年的二本書書名：

《心靈病毒：忞因新科學》（註2）和《思想傳染：信仰如何通過社會傳播》（註3），

我們可容易了解「忞因」對人類「文化心靈」的影響。選舉期間，「忞因」最容易傳播。台灣的「粉」字，附著於柯、英、韓載體，使「忞因」病毒迅速傳播，而能使選民因腦袋各裝有「柯粉」、「英粉」、「韓粉」而各就各位。「人出去，錢進來」，「亡國感」、「芒果乾」也同樣是吸取選票的「忞因」好例子，各有各的選舉病毒威力。在美國，川普為著預防媒體和司法部門揭露他的醜行，提早創用「alternative facts 另類事實」和「fake news 假消息」二忞因，先行大事醜化這些機構，使選民腦中染有這些「忞因」，於是認為媒體對川普的不利報導和司法單位對他罪狀的審判，都是「alternative fact 另類事實」和「fake news 假消息」。

結語

民間慣用「正名」「制憲」有年，「正名」二字已經成了一個必與「建國」相關聯的「忞因」，今後必須改正，還原其與「建國」不一定相關聯的涵義。

我們座談會的會員黃聖峰（英國博士生）近日在私函中談及（經同意引用整段文字）「國民黨殖民洗腦的成效之佳，導致許多台派獨派前輩們，儘管有著強烈的愛台心，卻也難敵『中華民國』的糾纏，誤將為求存活而不得不『台灣化』的中華民國政權跟台灣劃上等號，由衷將中國流亡政權當成自己的國家。進而誤信『台灣是主權獨立國家名叫中華民國』的政治話術，在不知不覺中成為以『國家正常化』為由幫助中華民國流亡政權就地合法，攫奪台澎主權的抬轎者，被賣了還幫忙數鈔票，實在令人悲痛。」

台灣「難敵『中華民國』糾纏」的人民，確實早已被「中華民國忞因」傳染與洗腦。

註：

1.「忞因 meme」，今中國稱為模因，香港稱為迷因，又譯媒因、文化基因、米姆、謎米、彌、彌因、彌母等。二十一年至今，竟然沒有人引用「忞因」。

2.Virus of the Mind: the New Science of the Meme, Richard Brodie, Integral Press, 1996

3.Thought Contagion: How Belief Spreads through Society, Aaron Lynch, Basic Books, 1996

寫於 9/8/2020，Cincinnati, Ohio, USA

2020.9.7台灣正名制憲國際線上座談會相關影音