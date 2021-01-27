教育部日前發布新聞稿，表示在各單位努力下，中輟生重返校園比例越來越高。實際查閱資料卻發現，國中復學率雖較往年提升約3％，國小復學率卻較往年下降。圖／擷自公視新聞影片

教育部日前發布新聞稿，表示在各單位努力下，中輟生重返校園比例越來越高。實際查閱資料卻發現，國中復學率雖較往年提升約3％，國小復學率卻較往年下降。兒少團體表示，學生三天無故未到校就得通報中輟，很多學校怕被關切，會請中輟生一週兩天到學校報到，即便不入班，待在輔導室也行，或是讓學生補請假。兒少團體更呼籲，教育跟社政系統常被一刀切開，必須建立社區聯防，不只照顧孩子的學習情況，也能深入了解家庭。

教育部國教署表示，已持續督導各地方政府追蹤輔導未復學的中輟生，每月也召開中輟專案檢討會議，並列入專案督導，提升中輟學生復學率。

筆者身為國中教師，有兩點看法：

第一、現行通報中輟系統，造成「上下交相賊」的亂象。學生三天無故未到校，學校就得通報中輟，相關人員要做大量資料，學生也從此會被社工追著跑，雙方都麻煩。所以學校多半會給學生一點彈性，只要願意來校，待在輔導室或學務處，寫功課或當義工都行；而學生早已口耳相傳，知道只要三天內有來上個一堂課，就不會被通報中輟，只要家長同意請假，學校也拿學生沒輒。

中輟生家長也應負擔責任

第二、中輟系統沒有對失職家長作出有力的懲處，形同虛設。許多國家的中輟系統，只要家長不配合管教，或有明顯疏失，是會有刑責，或面臨巨額罰款的。反觀台灣，即使老師有心管教，當家長擺爛不配合，校方也莫可奈何，有些家長甚至無中生有反咬學校一口，老師真的啞巴吃黃蓮。只要遇到這種怪獸家長幾次，還有多少老師願意憑著良心，認真管教學生？

筆者認為，以上兩點不確實改善，教育部開再多檢討會議，督導各地方政府再怎麼追蹤中輟生，都是徒勞無功，做做樣子罷了！