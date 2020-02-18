需要退稅的民眾留心了，2018年綜所稅的退稅至今還有超過6萬件還沒完成兌領，兌領期限3月20日。圖/擷取自國稅局臉書

納稅人注意！2018年綜所稅的退稅仍有6.78萬件未領取，金額高達1.26億元，最後兌領有效期限將在3月20日前截止，國稅局呼籲納稅人儘快兌領。

國稅局指出，2018年的綜所稅已在去年5月完成申報，3批退稅已分別於去年7月底、10月底，以及今年1月20日分批發放完成，民眾領取退稅方式分兩種，一種是直接採直接匯入指定退稅帳戶；另一種則是採一般退稅，由國稅局寄發退稅憑單，再由民眾自行前往指定金融機構兌領。

南區國稅局指出，去年申報綜所稅，全國共有15萬2986件為一般退稅，退稅憑單已全數於1月17日前寄出，不過，統計至7日止，目前全國仍有多達6萬7807件還沒領取，2018年退稅憑單的最後有效兌領期限將在3月20日止，納稅人儘速兌領。

國稅局表示，民眾應在退稅憑單寄發的兩個月內領取退稅，去年7月底首批退稅及去年10月底第二批退稅，若未領取，目前都已逾期，在最後有效兌領期限3月20日前，仍可向稽徵機關申請展延，再到金融機構或郵局兌領，若退稅金額在5000元以下，則可到台灣銀行各分行兌領現金。

如果沒有在3月20日前完成兌領，則必須等到國稅局與金融機構及郵局完成對帳後，預計在今年5月以後，才會另行轉開國庫支票重新寄給民眾。

至於補稅部分，國稅局指出，2018年綜所稅結算申報核定應補稅案件，全國共有20萬928件，補稅金額達30.38億元，2月3日前陸續寄發核定通知書及繳款書，納稅人收到後，應仔細核對內容；若仍有疑義，應在25日規定繳納期限前，檢具相關證明文件向稽徵機關洽詢，以免逾期被加徵滯納金。